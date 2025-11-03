Apple anuncia importante actualización en sus dispositivos, ¿cuáles serán las nuevas funciones?

Apple anunció una serie de cambios en la famosa tienda de aplicaciones App Store, lugar donde los usuarios pueden descubrir, comprar y descargar aplicaciones de terceros y de la misma marca.

El gigante tecnológico trabaja arduamente para que todas las aplicaciones pasen por un riguroso proceso de revisión, con el fin de proteger a los usuarios de malware y problemas de privacidad.

Es por esto que la marca anunció una serie de actualizaciones que harán más simple la publicación y el marketing de las aplicaciones visibles en la plataforma, para que de esta manera los desarrolladores tengan más flexibilidad para realizar diferentes tareas.

La App Store rechazó más de 150.000 'apps' en 2019 por violar las normas de privacidad de la compañía | Foto: Apple

La publicación, que tiene fecha del 29 de octubre de 2025, describe tres principales mejoras que abordan problemas como la sincronización de las revisiones, la segmentación de las páginas de la tienda y las herramientas promocionales.

Ahora Apple simplifica y acelera el proceso de publicación de apps: el usuario ya no tiene que esperar a que se apruebe una versión pendiente para enviar nuevos elementos.

Ahora, es posible lanzar eventos dentro de la app, publicar logros y clasificaciones de Game Center, o enviar actualizaciones críticas para corregir errores de forma independiente. Todo esto reduce los tiempos de espera y hace que los lanzamientos sean mucho más rápidos y eficientes.

Según Apple, los desarrolladores ahora pueden crear hasta 70 páginas personalizadas de forma simultánea, lo que les brinda una flexibilidad sin precedentes para mostrar lo mejor de sus aplicaciones o juegos.

La tienda de aplicaciones tendrá algunos cambios importantes | Foto: Anadolu via Getty Images

Con esta actualización, podrán resaltar contenidos, funciones y promociones mediante imágenes, vistas previas y textos únicos que atraerán aún más a los usuarios.

Por ejemplo, cuando alguien busca una palabra clave específica, puede aparecer la página personalizada correspondiente en lugar del resultado predeterminado. Para los equipos de operaciones en vivo y las campañas de temporada, esto mejora la adecuación del mensaje a la audiencia.

Por otro lado, uno de los cambios más importantes es que Apple está eliminando gradualmente los códigos promocionales para las compras dentro de la app. A partir del 26 de marzo de 2026, los desarrolladores no podrán crear códigos promocionales para compras dentro de la app en App Store Connect.

App Store es la tienda principal de la marca donde se pueden descargar todas las aplicaciones | Foto: Apple

Si bien los códigos promocionales existentes seguirán disponibles hasta su fecha de vencimiento, y los desarrolladores aún podrán proporcionar códigos promocionales a los usuarios para que prueben sus apps gratis, la compañía está creando un nuevo código de oferta.