Suscribirse

Tecnología

Apple anuncia importante actualización en sus dispositivos, ¿cuáles serán las nuevas funciones?

El gigante tecnológico sorprendió a sus usuarios con una serie de mejoras en la gestión de las apps.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
3 de noviembre de 2025, 12:40 p. m.
AppStore
App Store tendrá varios cambios anunciados por la marca. | Foto: Adobe Stock

Apple anunció una serie de cambios en la famosa tienda de aplicaciones App Store, lugar donde los usuarios pueden descubrir, comprar y descargar aplicaciones de terceros y de la misma marca.

El gigante tecnológico trabaja arduamente para que todas las aplicaciones pasen por un riguroso proceso de revisión, con el fin de proteger a los usuarios de malware y problemas de privacidad.

Es por esto que la marca anunció una serie de actualizaciones que harán más simple la publicación y el marketing de las aplicaciones visibles en la plataforma, para que de esta manera los desarrolladores tengan más flexibilidad para realizar diferentes tareas.

La App Store rechazó más de 150.000 'apps' en 2019 por violar las normas de privacidad de la compañía
La App Store rechazó más de 150.000 'apps' en 2019 por violar las normas de privacidad de la compañía | Foto: Apple

La publicación, que tiene fecha del 29 de octubre de 2025, describe tres principales mejoras que abordan problemas como la sincronización de las revisiones, la segmentación de las páginas de la tienda y las herramientas promocionales.

Ahora Apple simplifica y acelera el proceso de publicación de apps: el usuario ya no tiene que esperar a que se apruebe una versión pendiente para enviar nuevos elementos.

Contexto: Si hace esto con sus aplicaciones, estaría poniendo en peligro su celular sin saberlo

Ahora, es posible lanzar eventos dentro de la app, publicar logros y clasificaciones de Game Center, o enviar actualizaciones críticas para corregir errores de forma independiente. Todo esto reduce los tiempos de espera y hace que los lanzamientos sean mucho más rápidos y eficientes.

Según Apple, los desarrolladores ahora pueden crear hasta 70 páginas personalizadas de forma simultánea, lo que les brinda una flexibilidad sin precedentes para mostrar lo mejor de sus aplicaciones o juegos.

El fallo ha sido registrado en fotos tomadas desde otro móvil, pues no aparece en la imagen del propio iPhone.
La tienda de aplicaciones tendrá algunos cambios importantes | Foto: Anadolu via Getty Images

Con esta actualización, podrán resaltar contenidos, funciones y promociones mediante imágenes, vistas previas y textos únicos que atraerán aún más a los usuarios.

Por ejemplo, cuando alguien busca una palabra clave específica, puede aparecer la página personalizada correspondiente en lugar del resultado predeterminado. Para los equipos de operaciones en vivo y las campañas de temporada, esto mejora la adecuación del mensaje a la audiencia.

Por otro lado, uno de los cambios más importantes es que Apple está eliminando gradualmente los códigos promocionales para las compras dentro de la app. A partir del 26 de marzo de 2026, los desarrolladores no podrán crear códigos promocionales para compras dentro de la app en App Store Connect.

App Store es la tienda principal de la marca donde se pueden descargar todas las aplicaciones
App Store es la tienda principal de la marca donde se pueden descargar todas las aplicaciones | Foto: Apple

Si bien los códigos promocionales existentes seguirán disponibles hasta su fecha de vencimiento, y los desarrolladores aún podrán proporcionar códigos promocionales a los usuarios para que prueben sus apps gratis, la compañía está creando un nuevo código de oferta.

Estos códigos de oferta amplían la funcionalidad de los códigos promocionales y ofrecen opciones mejoradas de configuración y de elegibilidad para los clientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. País de la Otan lanza advertencia mundial: comenzó una “nueva era de armas nucleares”

2. Él es Juan Carlos Suárez, el capturado por la muerte del estudiante de Los Andes Juan Esteban Moreno tras una fiesta de Halloween

3. Ricardo Arjona y su regreso artístico a Guatemala, la tierra que lo vio nacer: SEMANA lo acompañó en su primera puesta en escena

4. Se conoce la identidad del joven hallado sin vida dentro de la Universidad Nacional de Bogotá

5. Defensora de Derechos Humanos de origen venezolano en Colombia asegura que está en condición irregular: su visa fue inadmitida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AppleMarketingAplicaciones

Noticias Destacadas

El uso de paneles solares frente al consumo masivo de la secadora genera opiniones divididas.

Expertos responden si paneles solares pueden alimentar uno de los electrodomésticos que más consume en el hogar

Redacción Tecnología
Este avance podría garantizar la autonomía alimentaria en misiones de larga duración.

La ESA busca la fórmula para que los astronautas sobrevivan a misiones de larga duración fuera de la Tierra

Redacción Tecnología
Usuarios con dispositivos desactualizados deberán migrar su cuenta o actualizar el sistema operativo para seguir usando la app.

Alertan sobre peligrosa modalidad de estafa relacionada con WhatsApp; así puede evitar convertirse en víctima de los delincuentes

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.