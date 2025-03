Apple confirmó la fecha del evento WWDC25 y aclaran el rumor acerca del iOS 19

Expectativa por las novedades en software

Sin embargo, la compañía no ha revelado información oficial sobre las características que traerá la nueva actualización del sistema operativo para iPhone.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Apple ofrecerá sesiones virtuales y presenciales en la WWDC25, sin detalles de iOS 19. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se desmienten los rumores sobre iOS 19

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Filtraciones de iOS 19 han circulado en redes, pero se ha desmentido la autenticidad. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Las imágenes de iOS 19 que circulan no son representativas de lo que veremos en la WWDC. Parecen estar basadas en versiones muy antiguas o en descripciones vagas, y faltan funciones clave. Esperamos más información de Apple en junio. En cualquier caso, las maquetas, reales o no, siempre son emocionantes para los seguidores de Apple.”, afirmó Gurman.