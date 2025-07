Así funciona la modalidad de estafa de ‘entregas a su casa’ que pretende robar el dinero de su cuenta bancaria

El engaño empieza con un mensaje de texto

Algunos de los mensajes detectados en Colombia replican exactamente el formato que circuló recientemente en Argentina, según compartió el portal TN Tecno. Ejemplos como “La dirección que nos diste no es válida y no pudimos entregar tu paquete. Por favor, actualiza la dirección”, vienen acompañados por enlaces que redirigen a sitios fraudulentos.

Sin entregas pendientes, pero con un alto riesgo

En uno de los casos revisados por SEMANA , el usuario que recibió los mensajes no tenía ningún pedido ni paquete en camino . Este detalle es crucial: los delincuentes apelan a la urgencia y la confusión para inducir a la víctima a hacer clic en un enlace sin verificar la autenticidad del mensaje.

Los textos suelen utilizar un tono alarmante y persuasivo. Algunos ejemplos detectados incluyen frases como: “En 3/3 de los casos, si el mensajero no puede contactarte, el artículo será devuelto. Por favor, completa el formulario de envío de nuevo”, o “La dirección que nos diste no es válida y no pudimos entregar tu paquete. Por favor, actualiza la dirección”. Ambos mensajes vienen acompañados de enlaces a sitios fraudulentos que simulan ser plataformas de empresas de mensajería.