Así puede aprovechar el ‘modo agenda’ personalizada de WhatsApp para no olvidar ningún dato importante

En el ámbito de las aplicaciones de mensajería, WhatsApp se ha consolidado como una de las más importantes y utilizadas a nivel mundial, con millones de usuarios activos. Su éxito radica en la versatilidad y en la capacidad que ofrece para mantener a las personas conectadas en su vida diaria, sin importar el lugar en el que se encuentren.

Uno de sus mayores atractivos es la constante adaptación a las tendencias y necesidades de los usuarios. Con frecuencia, la aplicación integra nuevas funciones que pueden ajustarse tanto al entorno personal como al laboral, respondiendo a la dinámica de un mundo en permanente cambio.

En la rutina cotidiana, tomar apuntes o guardar notas es fundamental para almacenar información que puede necesitarse más adelante en un trámite o compromiso. En este sentido, el celular se ha convertido en un aliado clave y, en particular, WhatsApp ofrece un truco útil: crear una agenda personalizada dentro de la aplicación para registrar todo por escrito.

Lo mejor es que no se requiere instalar aplicaciones adicionales ni programas externos. La herramienta consiste simplemente en enviarse mensajes a uno mismo, una función que suele pasar desapercibida, pero que resulta muy práctica y eficiente para organizar información personal.

Su uso es sencillo: basta con abrir WhatsApp, pulsar en “Nuevo chat”, buscar su propio nombre o número y comenzar una conversación consigo mismo. A partir de ahí, solo queda empezar a escribir y enviarse los mensajes, que quedarán guardados en un espacio seguro y privado, visible únicamente por usted.

¿Qué se puede anotar en el ‘modo agenda’ de WhatsApp?

Esta función resulta ideal para registrar recordatorios rápidos, datos como fechas, horarios, enlaces, imágenes, videos o cualquier archivo multimedia que se desee conservar.

La aplicación de mensajería ofrece la posibilidad de hablar con uno mismo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Más allá de los recordatorios, puede utilizarse como un cuaderno digital de ideas: anotar pensamientos, proyectos en desarrollo o frases inspiradoras que no se quieran olvidar. Para aquellos que prefieren el orden, también es un excelente recurso para elaborar listas: de compras, de series por ver, de libros pendientes o de metas por alcanzar.