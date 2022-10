Así se puede saber si otro usuario lo restringió en Instagram

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las aplicaciones digitales con el paso del tiempo se han convertido en herramientas que permiten que los usuarios interactúen en diferentes escenarios. Asimismo, entre las más comunes se encuentran las redes sociales, las cuales se han venido posicionando desde que comenzó el nuevo siglo.

En ese sentido, Instagram se ha posicionado como una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, debido a que los usuarios pueden compartir un poco de su vida. Asimismo, es una ‘app’ que permite estar al tanto de las novedades de los famosos.

De igual manera, la aplicación que pertenece a Meta, en una de sus más recientes actualizaciones, lanzó una función llamada ‘Restringir usuario’, la cual tiene como propósito no bloquear a otros usuarios.

Asimismo, limita la posibilidad de interacción que una persona tiene con otro usuario en la app. En ese orden de ideas, el usuario podrá seguir apreciando las historias y publicaciones, pero las reacciones a dichos contenidos serán limitadas.

No obstante, hay tres métodos para saber si otro usuario ha tomado esta medida y son las siguientes:

Revisar el estado de actividad:

Lo primero que se debe realizar es tener habilitada la opción ‘Estado de actividad’. Para realizar este proceso, se debe abrir la aplicación, dirigirse al perfil y abrir la ‘Configuración’; luego dar clic en ‘Privacidad’ y, acto seguido, habilitar la mencionada opción.

Ahora bien, con el ‘Estado de actividad’ activado se podrá identificar los movimientos de todos los seguidores en la aplicación, lo que permitirá al usuario averiguar si alguien lo ha restringido.

Enviar un DM:

Cuando una persona restringe a otra, los nuevos mensajes directos serán redirigidos a una carpeta de solicitud de mensajes en lugar de un chat normal. De igual manera, el usuario restringido no recibirá ninguna notificación. Por último, la persona deberá aceptar el mensaje para poder leerlo.

Consultar los comentarios:

Para poder llevar a cabo este procedimiento, se tiene que tener una segunda cuenta. En ese sentido, el usuario deberá dejar un comentario en una de las publicaciones y acto seguido ingresar con la segunda cuenta y revisar si dicho comentario aparece; de no aparecer, lo más seguro es que se encuentre restringido.

¿Cómo saber si una persona ha silenciado a otra en Instagram?

Actualmente, muchas personas deciden compartir contenidos íntimos o sensibles que pueden llegar a incomodar a otros usuarios o a la misma persona que lo compartió por temor a que se filtren. Sin embargo, la aplicación cuenta con un compilado de funciones para proteger la privacidad, como, por ejemplo, bloquear los mensajes privados o silenciar a las personas.

Cuando se silencia a un usuario, significa que ya no se podrá ver el contenido de esa persona, es decir, sus historias o publicaciones en el feed. Sin embargo, como no se trata de un bloqueo, aún se podrá entrar al perfil de la persona silenciada.

No obstante, la plataforma no envía una notificación si alguien lo silencia y no existe una característica que permita saberlo. Ahora bien, el portal Mundo Deportivo da a conocer métodos para averiguar esta información.

Instagram cuenta con una característica denominada ‘Historias’, en donde los usuarios pueden compartir videos o fotos durante 24 horas.

No obstante, si se tiene alguna sospecha de que algún usuario lo ha silenciado, una forma buena de saber es a través de la interacción de historias; es decir, si esta persona era alguien constante en las interacciones, pero ahora no lo hace, puede ser una señal de que lo han silenciado. Este método puede ser corroborado si el usuario sigue mostrando actividad en la plataforma al seguir publicando su contenido.

Otro método de comprobar que lo han silenciado en la red social es por medio de la interacción con las publicaciones. Si la persona solía dar ‘Me gusta’ e incluso comentar, pero ya no lo hace y sigue mostrando actividad en la aplicación, es probable que el contenido no aparece en el feed, es decir, que lo han silenciado.