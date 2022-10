Perfiles grupales, así funcionaría la nueva función de Instagram

Instagram busca ampliar las posibilidades de los grupos en la red social con el desarrollo de los perfiles de grupo, que permitirán a varias personas compartir su contenido en un mismo lugar, y que actualmente se encuentran en pruebas.

Las Comunidades es una de las grandes apuestas de Meta para sus redes sociales. Anunciadas primero para WhatsApp, y posteriormente para Messenger y Facebook, reúnen en un mismo lugar los grupos de conversación que giran sobre una temática o un espacio social común, como pueda ser el colegio de los hijos o las actividades de las asociaciones del barrio.

Durante un tiempo las Comunidades también se dejaron ver en Instagram, como ya ha compartido desde marzo, y en varias ocasiones, el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi. Lo último que se sabe de ellas es que han cambiado su nombre a Perfiles de Grupo.

Cada comunidad, o perfil de grupo, requiere su propio nombre de usuario y fotografía de perfil, así como una descripción. Los usuarios pueden unirse como miembros o como administradores, y la actividad puede ser pública o privada.

De las capturas compartidas por Paluzzi en agosto se sabe que los miembros de un perfil grupal pueden compartir en él publicaciones y fotografías, que serán visibles para todos en el caso de que sea un grupo público.

Meta ha confirmado esta nueva característica y las pruebas que se están realizando en Canadá. “Estamos probando la capacidad de unirse a un perfil de grupo y compartir historias, publicaciones de feed o reels con los miembros del grupo, para que la gente pueda conectar con los demás sobre sus intereses en un espacio dedicado”, ha explicado un portavoz de la compañía a Business Insider, y recogido por Europa Press.

¿Cómo saber si una persona lo ha silenciado en Instagram?

Las aplicaciones digitales se han convertido en herramientas que permiten a los usuarios interactuar en diferentes escenarios, entre las más comunes se encuentran las redes sociales y estas se han venido posicionando desde que comenzó el nuevo siglo.

En ese orden de ideas, Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, debido a que los usuarios pueden compartir un poco de su vida. Asimismo, es una app que permite estar al tanto de las novedades de los famosos.

En ese sentido, y al ver que muchas personas comparten cosas íntimas en Instagram, la aplicación cuenta con un compilado de funciones para proteger la privacidad de las personas, como bloquear los mensajes privados o silenciar a las personas.

Cuando se silencia a un usuario, significa que ya no se podrá ver el contenido de esa persona, es decir, sus historias o publicaciones en el feed. Sin embargo, como no se trata de un bloqueo, aún se podrá entrar al perfil de la persona silenciada.

No obstante, la plataforma no envía una notificación si alguien lo silencia, además no existe una característica que permita saberlo. Ahora bien, el portal Mundo deportivo da a conocer métodos para averiguar esta información.

Instagram cuenta con una característica denominada ‘Historias’, en donde los usuarios pueden compartir videos o fotos durante 24 horas.

No obstante, si se tiene alguna sospecha de que algún usuario lo ha silenciado, una forma buena de saber es a través de la interacción de historias; es decir, si esta persona era alguien constante en las interacciones, pero ahora no lo hace, puede ser una señal de que lo han silenciado. Este método puede ser corroborado si el usuario sigue mostrando actividad en la plataforma al seguir publicando su contenido.

Otro método de comprobar que lo han silenciado en la red social, es por medio de la interacción con las publicaciones. Si la persona solía dar ‘Me gusta’ e incluso comentar, pero ya no lo hace y sigue mostrando actividad en la aplicación, es probable que el contenido no aparece en el feed, es decir, que lo han silenciado.

