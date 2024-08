Así usan los ciberdelincuentes las páginas web para engañar a los usuarios; deberá abstenerse de entrar a estos sitios

Con los avances tecnológicos, la navegación por internet se ha convertido en una actividad cotidiana para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, no todas las páginas web son seguras. Existen ciertos sitios en la web que, lejos de ofrecer servicios legítimos, están diseñados para engañar a los usuarios, robar información personal o incluso infectar dispositivos con software malicioso.

¿Cuáles son los sitios web que nunca se deben visitar?

Una de las alertas que más ha llamado la atención es con relación a los peligros asociados a las páginas web que no utilizan conexiones privadas, es decir, que no emplean el protocolo HTTPS, ya que pueden comprometer información sensible que el usuario ingresa para acceder o realizar un trámite en ella.