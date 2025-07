Bill Gates asegura que esta profesión no desaparecerá ni en 100 años por culpa de la IA, especialistas no piensan lo mismo

El temor a que la inteligencia artificial desplace a millones de trabajadores no es nuevo, pero se mantiene vigente. A diario surgen nuevas herramientas capaces de automatizar tareas antes impensables para una máquina. Algunas compañías incluso ya han comenzado a prescindir de empleados clave, como ocurrió recientemente con los desarrolladores del famoso videojuego Candy Crush, reemplazados por la misma IA que ayudaron a crear.

La inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano, según Bill Gates

A diferencia de lo que algunos podrían pensar, Gates no ve a la inteligencia artificial como una amenaza directa para los programadores. En su opinión, escribir código va más allá de repetir fórmulas o ejecutar órdenes: implica creatividad, razonamiento y una comprensión profunda del entorno.

Para él, son habilidades que las máquinas aún no pueden replicar por completo, y por eso los desarrolladores seguirán siendo esenciales, incluso dentro de un siglo.

Bill Gates cree que la IA no reemplazará a los programadores, aunque otros expertos lo ponen en duda. | Foto: Getty Images

El empresario también subrayó que, en lugar de temerle a la IA, las personas deberían aprender a convivir con ella. Insiste en que la educación debe enfocarse en preparar a las nuevas generaciones para un entorno donde la tecnología sea aliada y no enemiga. Según Gates, comprender el potencial de estas herramientas será clave para prosperar en el nuevo mercado laboral.

Voces contrarias: la automatización podría hacer innecesarios a los programadores

No todos comparten la misma perspectiva. Para figuras como Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, el auge de la IA podría transformar radicalmente la naturaleza del trabajo en programación. En una presentación reciente, Huang sostuvo que ya no es tan crucial enseñar a los niños a escribir código, ya que la inteligencia artificial está diseñada precisamente para que eso no sea necesario.