Bill Gates reveló cuál fue el momento en que realmente sintió miedo como empresario

A lo largo de su trayectoria, Bill Gates se ha consolidado como un pionero que supo interpretar el rumbo de la tecnología antes que muchos otros. Su capacidad para combinar visión empresarial con un profundo entendimiento del impacto social de la informática le permitió marcar un antes y un después en la historia digital.

Gracias a su liderazgo en Microsoft, millones de personas en todo el mundo comenzaron a interactuar con computadoras personales, generando una transformación que no solo modificó los entornos laborales, sino también la vida cotidiana.

Para él, evitar los riesgos implica limitar las posibilidades de aprendizaje y frenar la innovación.

En cuanto a su filosofía personal, durante una entrevista en el pódcast On Purpose de Jay Shetty, el pasado febrero de este año, Gates señaló en diversas ocasiones que el verdadero crecimiento surge al enfrentar la incertidumbre. Para él, evitar los riesgos implica limitar las posibilidades de aprendizaje y frenar la innovación.

Su propia experiencia de abandonar la universidad para fundar Microsoft es el ejemplo más claro de esa mentalidad. Gates sostiene que asumir desafíos calculados permite descubrir nuevas oportunidades, incluso si el resultado inicial no es el esperado, ya que cada intento aporta conocimientos valiosos que impulsan tanto la evolución profesional como el desarrollo humano.

Bill Gates reconoció que su auténtico sentimiento de riesgo surgió cuando comenzó a liderar equipos humanos: “La primera vez que sentí miedo de verdad fue cuando estaba contratando gente”, y que, además, tenían familias que dependían de ese ingreso. Esto le dejó saber la responsabilidad que estaba asumiendo.

En ese punto, el miedo dejó de estar vinculado únicamente a su futuro personal y se transformó en la preocupación de garantizar estabilidad a quienes habían depositado su confianza en Microsoft.

Esa etapa marcó un giro en su manera de entender el riesgo, ya que pasó de verlo como un desafío individual a considerarlo un compromiso con impacto colectivo. Para Gates, la verdadera prueba del liderazgo está en reconocer que las decisiones empresariales afectan directamente la vida de otras personas.