Su bebé ya no le quitará el sueño, lanzan dispositivo que le dice por qué llora

A pesar de que en las últimas décadas ha surgido una amplia variedad de estudios realizados por científicos, médicos especializados en pediatría, el llanto de un bebé sigue siendo una situación prácticamente indescifrable para los padres debido a que significa diferentes cosas.

A raíz de esta situación, una compañía que desarrolla tecnología decidió presentar en el CES 2023 una innovación que podría ser la solución a ese problema, se trata de un traductor que tendría la capacidad de indicar cuál es la necesidad que tiene un bebé cuando está llorando.

El dispositivo Q-bear posee un tamaño diminuto y un diseño que permite sujetarlo a las barandas de la cuna o coche, para que así pueda captar el llanto del bebé y a través de un altavoz le pueda indicar a los padres qué es lo que está pasando con su pequeño.

¿Cómo traduce el llanto de un bebé?

Este producto cuenta con una tecnología basada en el uso una inteligencia artificial que posee la habilidad de analizar y aprender cuáles son las necesidades de un bebé, en función de su llanto. De manera que el dispositivo podrá comprender mejor al niño a medida que más tiempo le escuche llorar, pues así podrá obtener más datos para lograr una recomendación mucho más precisa.

Inicialmente el equipo cuenta con la facultad para analizar e identificar cuatro situaciones por las que el bebé llora, la cuales son: hambre, tiene el pañal sucio, no puede dormir o se encuentra incómodo. Cuando el niño se pone a llorar, el dispositivo analiza el sonido por un breve periodo de tiempo y posteriormente genera una traducción a modo de alerta, que llega a los papás como una notificación en su teléfono inteligente.

Agregado a ello, el equipo lleva un registro del estado del bebé cuando ha llorado y también puede brindar guardar datos sobre la salud del menor. Además, el dispositivo puede analizar qué tan dormido se encuentra el pequeño y reproducir música relajante para que pueda dormir con más comodidad.

Por otra parte, los papás pueden agregar un audio libro con canciones y sus voces para que el bebé rápidamente las identifique y así pueda recuperar la tranquilidad con más facilidad cuando esté llorando.

Este dispositivo también cuenta con una función que ayuda a los padres a llevar un inventario de pañales, esto es un recurso que permite llevar un control desde la aplicación asociada al equipo la cual genera una notificación que alerta cuando se acaben los pañales.

Vale la pena subrayar que el dispositivo es compatible con Alexa, asistente inteligente de Amazon, por ello es posible manipular el parlante mediante controles de voz.

De igual manera, es importante resaltar que este producto no es infalible y es clave que los padres estén muy atentos ante los llantos de su bebé porque el pequeño podría estar anunciando que está enfermo u otra situación. Por lo tanto, la inteligencia artificial que trabaja con el dispositivo, puede ser una ayuda complementaria en la tarea de crianza.

Curiosamente, la idea de desarrollar un dispositivo que permita comprender lo que un niño quiere decir cuando llora es una propuesta que ha estado presente en la ciencia ficción, incluso ha sido usada como un recurso para reconocidas series como Los Simpson.

La tercera temporada de la exitosa serie animada cuenta con episodio llamado ‘Brother Can You Spare Two Dimes?’ (Hermano, ¿me prestas dos monedas?), el cual fue emitido en agosto de 1992, y el cual ofrece una curiosa predicción sobre el invento que fue presentado en el CES 2023.

En dicho capítulo, Herb Powell, en el medio hermano de Homero Simpson, les pide a los protagonistas de la serie que le presten una suma de dinero para desarrollar un revolucionario producto que sería capaz de indicarles a los padres qué es lo que su bebé necesita cuando hace un ruido. Esto como una prestación, debido a que tiempo atrás Homero fue el responsable de que Herb terminara en la quiebra.

Al final, el hermano de Homero Simpson logra desarrollar con éxito un parlante que logra captar los sonidos que emite un bebé y genera una traducción que permite comprender lo que un niño pequeño está indicando.