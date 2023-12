Científicos descubren a la Nebulosa del Pollo Corredor: ¿De qué se trata este gigante cósmico?

Hacia el centro de la imagen, marcado por una estructura brillante, vertical, casi como un pilar, se encuentra IC 2944. El centelleo más brillante que destaca en esta región en particular es Lambda Centauri , una estrella visible a simple vista que está mucho más cerca de nosotros que la propia nebulosa.

Los datos que se utilizaron para hacer este mosaico se tomaron como parte del sondeo VPHAS+ (VST Photometric Ha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge, sondeo fotométrico en Ha del bulbo y plano galáctico austral con el VST), un proyecto destinado a comprender mejor el ciclo de vida de las estrellas.