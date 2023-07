¿Cómo descargar la aplicación de ChatGPT en un celular con Android?

Google prepara una nueva IA, destinada a ponerle fin a las ‘trampas’ de ChatGPT

Google está probando una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa de producción de noticias, enfocada a ayudar a los periodistas a redactar artículos, que ya ha exhibido a directivos de medios como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.