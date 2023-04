¿Cómo distinguir entre un buen y un mal audífono? Así se prueban

Ante la gran cantidad de plataformas streaming, los audífonos se han vuelto indispensables en la vida de las personas, ya que muchos aprovechan para escuchar música en su jornada deportiva o ver alguna serie o películas mientras se encuentra en salas de espera.

Por tal motivo, el mercado ofrece una enorme cantidad de auriculares en diferentes tamaños y modelos, motivo por el cual resulta difícil elegir entre diademas o botón, con cancelación de ruido o inalámbricos.

Asimismo, se debe distinguir entre unos audífonos buenos y unos malos, razón por la cual se debe conocer una serie de características para elegir la mejor opción.

Existen diferentes métodos para evitar cualquier malestar en los oídos por el uso de los audífonos inalámbricos. - Foto: Getty Images

Los audífonos han evolucionado con el paso del tiempo, es decir, que existen un montón de formatos y tipos de auriculares. Cada uno de ellos se adapta a un escenario diferente.

La elección también depende del principal uso que se le vaya a dar, razón por la cual se debe elegir un determinado tipo de audífonos para hacer deporte o simplemente escuchar música.

De acuerdo con el portal Computer Hoy, las personas también deben tener en cuenta la forma o el tipo de conector; así como el peso, el tamaño, la resistencia al gua y los materiales que se han utilizado.

Se recomienda probar los auriculares antes de comprarlos, específicamente con la música que se escucha habitualmente. Con este método, se puede elegir los audífonos de forma más natural y precisa.

La comodidad también es un aspecto a considerar. Es importante contar con almohadillas y sujeciones de diferentes formas y tamaños para conseguir que se adapten al oído.

El rango de frecuencias también tienen que ser considerados, ya que muchos audífonos no ofrecen uno completo. Los audífonos que cuenten con un máximo de decibelios, razón por la cual quienes superen el máximo de 100 pueden causar dolores y lesiones auditivas.

Los audífonos se han vuelto indispensables para la vida de las personas. - Foto: Getty Images

¿Para qué sirve el botón de los audífonos y cómo configurarlos en Android?

Aparte de los teléfonos celulares, los accesorios que los complementan también ganan protagonismo. Uno de los artefactos más famosos son los audífonos y, actualmente, son comercializados de diferente forma, ya que algunos tienen cable de conexión, mientras que otros son inalámbricos.

En este caso, aunque para varios ya no son necesarios los cables, para otros el puerto jack de los auriculares es fundamental. Por ello, es crucial aprender a configurar la función del botón de estos accesorios que complementan los smartphones con sistema operativo Android.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el blog Android Ayuda, en el mercado abundan los auriculares cuyo diseño incorpora alguna clase de botón físico. “Los hay con varios botones que tienen funciones predeterminadas, los hay con controles de volumen integrados y también hay varios que cuentan con un único botón”, analizan.

Sea cual sea el tipo de audífonos, los conocedores del tema señalan que los botones no están puestos como una decoración más, sino que cumplen una función útil en vínculo con el teléfono celular. No obstante, no todos saben acerca de las alternativas; además, también se puede dar que el software del dispositivo no sea compatible con las funciones del botón de los auriculares no inalámbricos.

Así las cosas, existen claves para cumplir con el objetivo de configurar la función del botón de los audífonos, una de ellas es mediante la aplicación SmartKey.

El plus diferenciador de la herramienta se debe a que con el uso del aplicativo es posible configurar la función del botón de los auriculares, con diversas opciones para comenzar a escuchar música, recibir llamadas o permanecer en silencio.

Escuchar sonidos a alto volumen puede generar afectaciones en los oídos. - Foto: Getty Images

“SmartKey permite configurar una, dos y tres pulsaciones, cada una de ellas con su propia función. También permite dejar sin acciones si así se prefiere”, agrega Android Ayuda.

En la misma línea, con la citada app, aparte de reproducir música, se puede personalizar el uso diario gracias al puerto jack de los celulares.