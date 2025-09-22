¿Cómo sonaban realmente los dinosaurios? Científicos revelan la verdad y contradicen a Hollywood

Durante décadas, Hollywood nos ha hecho creer que los dinosaurios rugían como bestias. La realidad científica, sin embargo, sugiere que quizás estos antiguos habitantes de la Tierra probablemente emitían bramidos, arrullos y chillidos agudos; sonidos más próximos al repertorio de las aves actuales que a los rugidos cinematográficos de Jurassic Park.

Esta fascinante incógnita –¿cómo sonaban realmente estos gigantes?– inspiró el nacimiento de Dinosaur Choir (Coro de Dinosaurios), un proyecto que fusiona arte y paleoacústica para transformar réplicas de cráneos fosilizados en instrumentos musicales experimentales.

El innovador trabajo acaba de recibir reconocimiento en la prestigiosa Competencia de Instrumentos Musicales Guthman 2025 del Instituto de Tecnología de Georgia.

De fósiles a instrumentos musicales

El proyecto comenzó en 2011 durante una visita aparentemente rutinaria de Courtney Brown –artista, compositora y profesora asociada de la Universidad Metodista del Sur– a un museo en Nuevo México. Allí, la recreación sonora de un Parasaurolophus, dinosaurio herbívoro caracterizado por su distintiva cresta tubular, la cautivó de manera inesperada.

“Sentí que eran cantantes, como yo”, confesó Brown a WIRED, describiendo una conexión casi espiritual con aquellos ecos del pasado. Ese momento de revelación dio inicio a un camino creativo que se extendería por más de una década, guiada por una pregunta tan simple como ambiciosa: ¿podríamos los humanos recrear los sonidos de los dinosaurios y “cantar” como ellos?

Tecnología 3D y bioacústica

Desde entonces, Brown ha dedicado años a estudiar la anatomía de los dinosaurios, especialmente de los hadrosaurios como el Corythosaurus, un herbívoro con una elaborada cresta en la cabeza que, según se cree, funcionaba como una cámara de resonancia natural.

A partir de escaneos por tomografía computarizada (CT) de fósiles reales, el equipo imprimió en 3D una réplica del cráneo y diseñó un sistema que convierte las vibraciones humanas en sonidos prehistóricos.

En las primeras versiones del proyecto –como Rawr! A Study in Sonic Skulls–, los participantes soplaban en una boquilla que activaba una laringe artificial, capaz de producir un timbre grave y espectral. Sin embargo, con la pandemia llegó un rediseño completo: ya no es necesario soplar.

Dinosaurs at SMU...singing?

SMU’s Dinosaur Choir, created by @smumeadows Associate Professor Courtney Brown and team, uses 3D-printed Corythosaurus skulls as instruments to recreate prehistoric sounds. Combining music and science, the team earned 3rd place at Georgia Tech’s… pic.twitter.com/zcsdyQ5CF6 — SMU (@SMU) July 2, 2025

En la versión actual, el sistema emplea sensores que recogen las vibraciones de la voz y las envían a una “caja de voz digital”. Una cámara, a su vez, rastrea los gestos de la boca y modifica el tono en tiempo real. Como explica Science Alert, el resultado es un instrumento que responde a la voz humana como si fuera la del propio dinosaurio.

Pero no se trata solo de una réplica física: el corazón del Dinosaur Choir está en su modelado computacional. Brown desarrolló sistemas bioacústicos basados en ecuaciones que simulan la producción de sonido en animales vivos.

Inspirada en estudios recientes sobre una laringe fosilizada de anquilosaurio –que plantean que algunos dinosaurios no avianos pudieron haber tenido órganos vocales más parecidos a la siringe de las aves que a la laringe de mamíferos y cocodrilos–, Brown desarrolló modelos computacionales inspirados en aves –como cuervos y palomas– e incluso trabaja en uno basado en lagartos, según WIRED.

El instrumento no busca ofrecer respuestas definitivas sobre cómo sonaban los dinosaurios, sino presentar hipótesis audibles. “Tanto se pierde en el tiempo”, admite Brown en WIRED. “En mi corazón, creo que vocalizaban, pero los sentimientos no son hechos”. Esta apertura a la incertidumbre científica es esencial al proyecto.

Y es que su sistema flexible permite a los intérpretes cambiar entre diferentes hipótesis sonoras en tiempo real, transformando cada limitación paleontológica en una ventaja creativa. Los resultados desafían las suposiciones populares sobre los rugidos de los dinosaurios.

Pero el impacto trasciende lo puramente científico. “Al soplar en el dinosaurio, te sientes como si fueras uno con él”, explica Brown, según recoge Phys.org. “Me interesa desarrollar esta empatía tan profunda con algo que se ha extinguido”, agrega.

Coros de dinosaurios: código abierto

Brown planea hacer el proyecto de código abierto, permitiendo que se creen coros de instrumentos con cráneos de dinosaurios en cualquier lugar. También pretende expandirlo a otras especies, como el nodosaurio, un herbívoro fuertemente blindado con intrincadas fosas nasales.

“Nuestra visión es un coro de dinosaurios completo, que dé lugar a experiencias musicales participativas y obras musicales en conjunto, aprendiendo y experimentando juntos la música, los dinosaurios, la tecnología y la ciencia”, explica en la página web del proyecto.

“El que la gente siempre me pregunta es un Tyrannosaurus rex, y eso sería genial", comentó Brown a WIRED, “pero como el cráneo y los senos son tan abiertos, necesitaría especular mucho más. No es imposible, pero plantea más preguntas. Tal vez algún día...”, agregó.