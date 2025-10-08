Suscribirse

Astronomía

Cómo ver los planetas, estrellas y satélites en tiempo real desde su celular

Existen diversas aplicaciones móviles que permiten observar, identificar e incluso interactuar con planetas, estrellas, constelaciones y satélites en tiempo real.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 5:22 p. m.
Estas herramientas ofrecen una experiencia educativa y visualmente fascinante con solo descargarlas en el celular.
Estas herramientas ofrecen una experiencia educativa y visualmente fascinante con solo descargarlas en el celular. | Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

Gracias a los avances tecnológicos, la astronomía dejó de ser una afición exclusiva de quienes poseen telescopios o equipos especializados, para convertirse en una posibilidad al alcance de cualquier persona que desee observar el cielo nocturno y explorar el universo desde la palma de su mano.

En este contexto, existen diversas aplicaciones móviles, disponibles tanto para Android como para iPhone, que permiten observar, identificar e incluso interactuar con planetas, estrellas, constelaciones y satélites en tiempo real.

Contexto: Si quiere que la batería de su celular dure más, desactive esta función antes de salir de casa

Estas herramientas, que combinan datos astronómicos precisos con sistemas de geolocalización y realidad aumentada, ofrecen una experiencia educativa y visualmente fascinante con solo descargarlas en el celular.

Aplicaciones para explorar el universo desde el celular

Stellarium

Stellarium se ha consolidado como una de las aplicaciones más avanzadas para la observación astronómica desde dispositivos móviles. Inspirada en el prestigioso software de escritorio Stellarium, esta app ofrece una representación realista y detallada del cielo nocturno, permitiendo identificar con precisión estrellas, planetas, constelaciones y satélites en tiempo real.

Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas.
La astronomía dejó de ser una afición exclusiva de quienes poseen telescopios o equipos especializados. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Su diseño minimalista facilita la navegación y su modo de sensor aprovecha la orientación del dispositivo para reconocer instantáneamente los cuerpos celestes que se encuentran sobre el horizonte. Además, cuenta con imágenes en alta resolución de la Luna, nebulosas y galaxias, brindando una experiencia inmersiva tanto para principiantes como para entusiastas de la astronomía.

Para quienes prefieren explorar desde el computador, Stellarium también ofrece una versión de escritorio que funciona como un completo planetario digital, capaz de simular eclipses, cometas y más de un millón de estrellas en tres dimensiones, convirtiéndose en una herramienta educativa y visualmente impactante.

Contexto: Google crea un nuevo prototipo de teclado que no se presiona, se gira: así es su invento

Star Walk 2

Star Walk 2, desarrollada con el apoyo de la Universidad de Tecnología de Braunschweig, se ha posicionado como una de las aplicaciones más completas y visualmente atractivas para explorar el cielo nocturno desde el celular. Esta herramienta combina tecnología de realidad aumentada con un diseño intuitivo que permite observar estrellas, planetas, constelaciones y satélites superpuestos sobre la imagen real capturada por la cámara del dispositivo.

Su mapa interactivo del firmamento se actualiza automáticamente según la ubicación y la hora, mostrando en tiempo real los cuerpos celestes visibles en cada momento. Además, ofrece modelos tridimensionales de las constelaciones y datos detallados sobre objetos del espacio profundo, como nebulosas o cúmulos estelares.

Después de 33.000 millones de años, el universo terminará en una gran crisis.
Esta herramienta resulta ideal para los más pequeños, que pueden aprender sobre el cosmos de una manera divertida y accesible. (Imagen de referencia) | Foto: Europa Press

Google Sky Map

Para quienes comienzan a interesarse por la astronomía, esta aplicación representa una excelente puerta de entrada al universo. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo: solo debe apuntar el celular hacia el cielo o ingresar el nombre del astro que se desea encontrar, y de inmediato mostrará la ubicación exacta del planeta, estrella o constelación buscada.

Incluso durante el día, su potente función de zoom permite acercar la vista y apreciar con detalle los cuerpos celestes, brindando una experiencia envolvente y educativa. Gracias a su diseño amigable y sus visualizaciones interactivas, esta herramienta resulta ideal para los más pequeños, que pueden aprender sobre el cosmos de una manera divertida y accesible, despertando su curiosidad por la ciencia y el espacio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Entrega de millonario paquete de bonos a las fuerzas del orden: la llamativa estrategia para llenar las filas policiales en Florida

2. Encapuchados entraron a aulas de la Univalle y obligaron a estudiantes a evacuar, pero profesor los enfrentó; este es el video

3. Margarita Rosa de Francisco, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser amado con duro mensaje: “Tu alma está dentro de la mía”

4. ¿Qué carros tienen pico y placa en Bogotá este jueves, 9 de octubre?

5. Horror en el metro de Nueva York: pasajero muere tras brutal golpiza dentro de una estación en Brooklyn

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PlanetasEstrellasSatélitesAplicacionesCelular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.