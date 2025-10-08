Cómo ver los planetas, estrellas y satélites en tiempo real desde su celular

Gracias a los avances tecnológicos, la astronomía dejó de ser una afición exclusiva de quienes poseen telescopios o equipos especializados, para convertirse en una posibilidad al alcance de cualquier persona que desee observar el cielo nocturno y explorar el universo desde la palma de su mano.

En este contexto, existen diversas aplicaciones móviles, disponibles tanto para Android como para iPhone, que permiten observar, identificar e incluso interactuar con planetas, estrellas, constelaciones y satélites en tiempo real.

Estas herramientas, que combinan datos astronómicos precisos con sistemas de geolocalización y realidad aumentada, ofrecen una experiencia educativa y visualmente fascinante con solo descargarlas en el celular.

Aplicaciones para explorar el universo desde el celular

Stellarium

Stellarium se ha consolidado como una de las aplicaciones más avanzadas para la observación astronómica desde dispositivos móviles. Inspirada en el prestigioso software de escritorio Stellarium, esta app ofrece una representación realista y detallada del cielo nocturno, permitiendo identificar con precisión estrellas, planetas, constelaciones y satélites en tiempo real.

La astronomía dejó de ser una afición exclusiva de quienes poseen telescopios o equipos especializados. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Su diseño minimalista facilita la navegación y su modo de sensor aprovecha la orientación del dispositivo para reconocer instantáneamente los cuerpos celestes que se encuentran sobre el horizonte. Además, cuenta con imágenes en alta resolución de la Luna, nebulosas y galaxias, brindando una experiencia inmersiva tanto para principiantes como para entusiastas de la astronomía.

Para quienes prefieren explorar desde el computador, Stellarium también ofrece una versión de escritorio que funciona como un completo planetario digital, capaz de simular eclipses, cometas y más de un millón de estrellas en tres dimensiones, convirtiéndose en una herramienta educativa y visualmente impactante.

Star Walk 2

Star Walk 2, desarrollada con el apoyo de la Universidad de Tecnología de Braunschweig, se ha posicionado como una de las aplicaciones más completas y visualmente atractivas para explorar el cielo nocturno desde el celular. Esta herramienta combina tecnología de realidad aumentada con un diseño intuitivo que permite observar estrellas, planetas, constelaciones y satélites superpuestos sobre la imagen real capturada por la cámara del dispositivo.

Su mapa interactivo del firmamento se actualiza automáticamente según la ubicación y la hora, mostrando en tiempo real los cuerpos celestes visibles en cada momento. Además, ofrece modelos tridimensionales de las constelaciones y datos detallados sobre objetos del espacio profundo, como nebulosas o cúmulos estelares.

Esta herramienta resulta ideal para los más pequeños, que pueden aprender sobre el cosmos de una manera divertida y accesible. (Imagen de referencia) | Foto: Europa Press

Google Sky Map

Para quienes comienzan a interesarse por la astronomía, esta aplicación representa una excelente puerta de entrada al universo. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo: solo debe apuntar el celular hacia el cielo o ingresar el nombre del astro que se desea encontrar, y de inmediato mostrará la ubicación exacta del planeta, estrella o constelación buscada.