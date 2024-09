Conozca los nuevos controles biométricos para medir  la asistencia al trabajo

Por medio de estos avances tecnológicos, las empresas han logrado alcanzar casi un 100 % de asistencia de sus empleados y determinar cuáles son las causas básicas en las faltas diarias esos sistemas no permiten ninguna alteración por terceros, por lo cual, si usted ha pensado que un amigo suyo puede sustituirle y marcar su hora de llegada y salida, no solo perderá su tiempo si no se arriesgará a perder su trabajo.