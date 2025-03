¿Cuánto dinero recibirán los astronautas que estuvieron varados en el espacio? Cifra dejó a más de uno boquiabierto

¿Cuánto gana un astronauta?

Según los datos oficiales, Williams y Wilmore tiene una asignación anual de 152.258 dólares, cifra cercana a los 634 millones de pesos; dentro de su contrato no se contempla el pago de horas extra, por lo que todo este tiempo que estuvieron trabajando y esperando regresar a casa no será tenido en cuenta a la hora de su remuneración.

Para muchos usuarios de las redes sociales es llamativo que no reciban pago de horas extras, pues fueron 9 meses en los que no solo estuvieron trabajando, sino que además tuvieron que estar sometidos al estrés y la angustia de no saber si su regreso a la Tierra sería posible.