De esta manera se pueden bloquear las capturas de pantalla de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, por ello, la compañía continuamente busca crecer y mejorar sus herramientas, para brindar mejor usabilidad y funcionalidad a la app.

Para nadie es un secreto que con un teléfono inteligente, las personas tienen infinitas posibilidades cuando se trata de guardar información, fotografías, editar imágenes, descargarlas, o incluso tomar capturas de pantalla, una herramienta muy común dentro de los chats de WhatsApp.

Por lo general, las personas toman pantallazo a las conversaciones con el fin de guardar algunos datos o compartir la conversación con amigos, sin embargo, no a todas las personas les agrada que se compartan estos textos, por ello, ahora existe una función que evita que esto se pueda hacer en su chat.

Para poder tener esta función es necesario tener la aplicación actualizada con la última versión, cosa que se puede verificar accediendo a la tienda y revisando que no exista ninguna actualización pendiente. Una vez hecho esto, la persona que no quiera que se le tome pantallazo a sus conversaciones deberán enviar el contenido como mensaje temporal, así, si la otra persona intenta hacer una captura de pantalla, le saldrá un mensaje indicando que por motivos de privacidad la opción no está disponible.

WhatsApp ha comenzado el despliegue de un nuevo editor de texto que introduce varias tipografías y fuentes -además de la predeterminada- para añadir contenido a las imágenes que se envían a otros usuarios. Esto con el ánimo de que los usuarios cuenten con más opciones para expresar su creatividad en la plataforma de mensajería instantánea.

Actualmente, al adjuntar una fotografía, la plataforma ofrece la opción de recortar la imagen, añadir símbolos y emoticonos, texto o dibujo, con opciones de trazo de diferente grosor.

Al escoger la herramienta de texto, únicamente permite añadirlo y cambiar el color, con una paleta de colores que se sitúa en la parte superior derecha de la interfaz.

La compañía ha desarrollado ahora un editor de texto renovado para iOS con la versión 23.8.0.7.3, lanzada a través del programa TestFlight beta para iOS.

WABetaInfo ha comprobado que el nuevo editor ofrece varias herramientas y características “que mejoran la experiencia del usuario”, incluidas nuevas fuentes —Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 y Morning Breeze — y opciones de formato de texto.

También es posible modificar la alineación del texto y justificarlo a la izquierda, al centro o a la derecha, así como cambiar el color de fondo del texto para diferenciarlo de la imagen.

El nuevo editor de texto para la herramienta de texto está disponible para algunos probadores beta que instalen la última versión beta de WhatsApp para iOS a través de TestFlight y se implementará a más usuarios a partir de los próximos días.

WhatsApp lanza un editor de texto para su versión de iOS. - Foto: Captura de pantalla realizada por WABetaInfo

Antes de la llegada de esta novedad cuando una persona deseaba insertar textos en un estado de WhatsApp tenía opciones muy limitadas, pues solo contaba con cuatro tipos de fuentes y un selector de color. Pero con esta incorporación del editor de texto, habrá acceso a una oferta más amplia de tipos de letra y nuevas opciones de para ajustar los textos.

Según las primeras imágenes que se conocen sobre esta novedad, la interfaz de los estados ha sido renovada para agregar el nuevo editor. Para acceder a esa herramienta solo bastará con abrir la pestaña de ‘estados’ pulsando el botón de la ‘T’ para acceder el nuevo editor y poder usar sus funcionalidades.

Con este nuevo recurso el usuario puede seleccionar varios tipos de letra, junto a nuevos colores, además, la herramienta hace posible ajustar de manera más sencilla la alineación de texto mediante unas líneas guía para ubicar las letras en la pantalla.

Por otra parte, este nuevo editor de textos brinda la opción de alterar el color de fondo de las letras, para así resaltar el mensaje de mejor manera en función de la imagen o video de fondo que se empleará.