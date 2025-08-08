Suscribirse

Tecnología

Dos palabras respuesta que en llamada telefónica puede hacer que desocupen su cuenta bancaria en cuestión de segundos

Bastan dos palabras para que ciberdelincuentes dejen sin fondos una cuenta.

Redacción Tecnología
8 de agosto de 2025, 11:24 p. m.
Dos palabras clave en una llamada pueden acabar con el dinero de una cuenta.
Una respuesta de dos palabras podría derivar en la pérdida total de los ahorros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada vez es más difícil diferenciar entre una llamada auténtica y una trampa cuidadosamente diseñada. Los delincuentes han perfeccionado sus métodos hasta el punto de hacerse pasar por instituciones reconocidas, generando confianza en quien atiende.

Todo parece normal hasta que se pronuncian dos palabras que pueden abrir la puerta a un grave ataque contra las finanzas personales.

Cómo operan los estafadores

Según el portal especializado Adslzone, las estafas telefónicas han evolucionado drásticamente. Lo que antes eran intentos torpes, ahora son maniobras estructuradas, respaldadas por inteligencia artificial y herramientas tecnológicas capaces de manipular la voz.

Las víctimas más vulnerables suelen ser personas con menor familiaridad con entornos digitales, aunque cualquiera puede caer.

Lo más leído

1. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
Identifican a sus víctimas mediante técnicas telefónicas antes de aplicar la estafa.
Un descuido verbal de dos palabras puede abrir la puerta a un millonario robo. | Foto: Getty Images

En este nuevo esquema delictivo, basta con frases simples como “no estoy en casa” o “estoy de vacaciones” para que los criminales construyan un escenario de pánico: supuestos robos, urgencias domésticas o amenazas a la seguridad que empujan a transferir dinero de inmediato.

Aún más peligrosas son expresiones cortas como “sí” o “correcto”. Capturar estas respuestas les permite a los estafadores manipular grabaciones y simular autorizaciones ante bancos o empresas de crédito, facilitando el acceso a cuentas, préstamos o compras fraudulentas.

Contexto: Evite el fraude: estas son las recomendaciones para no ser estafado en el nuevo sistema Bre-B

Cómo prevenir caer en la trampa

La principal recomendación es nunca proporcionar información personal ni confirmar datos en llamadas no solicitadas, por muy convincente que sea la voz al otro lado.

Cada vez más personas descargan esta app para bloquear llamadas y evitar fraudes.
Expertos advierten que dos palabras en una llamada pueden vaciar una cuenta bancaria. | Foto: Getty Images

También es clave:

  • Evitar afirmaciones directas como “sí” o “correcto” cuando no confié del interlocutor.
  • Colgar de inmediato si la conversación deriva en solicitudes de transferencias o datos bancarios.
  • Verificar por canales oficiales antes de actuar, llamando a la entidad o empresa por un número confirmado.
  • Configurar alertas en la banca digital para detectar movimientos sospechosos al instante.

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. En un entorno donde la voz puede ser clonada y las excusas suenan cada vez más creíbles, cada palabra cuenta… y dos pueden ser suficientes para perderlo todo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

2. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

3. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

4. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

5. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EstafasLlamadasCelularesteléfono celularPalabrasEstafadores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.