Suscribirse

Tecnología

Evite el fraude: estas son las recomendaciones para no ser estafado en el nuevo sistema Bre-B

El nuevo servicio se podrá usar desde el 22 de septiembre.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de agosto de 2025, 9:34 p. m.
Tenga en consideración las medidas de seguridad necesarias para no colocar en riesgo su información personal.
Tenga en consideración las medidas de seguridad necesarias para no colocar en riesgo su información personal. | Foto: Getty Images | Bre-B

Desde el pasado 14 de julio, el Banco de la República puso en funcionamiento el proceso de registro de llaves para el nuevo sistema de transferencias Bre-B, para que los colombianos elijan la forma que más se adecue a sus necesidades para poder disfrutar de los beneficios.

A raíz de las diversas alertas que se han emitido por redes sociales sobre el uso del nuevo sistema, la entidad financiera del país señaló las medidas que se han tomado en conjunto con los bancos.

Bre-B, la nueva manera de transferir dinero entre varias entidades bancarias.
Bre-B, la nueva manera de transferir dinero entre varias entidades bancarias. | Foto: Bre-B

“A raíz de las denuncias presentadas por usuarios relacionadas con intentos de fraude, el Banco de la República presenta una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de delincuentes. Las diferentes entidades financieras del país también se han sumado a estas alertas, y han compartido esta información con sus clientes, guiándolos sobre las precauciones que deben tener“, señaló la entidad.

Contexto: Bre-B, con una acogida masiva. BanRepública confirma el número de llaves inscritas en el sistema de pagos inmediatos

El nuevo sistema busca mejorar las medidas de seguridad, por lo cual le pide a los usuarios saber los datos o situaciones que nunca deben aceptar por parte de terceros.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Devuelven a delantero colombiano de Europa: negocio pactado tras marcar solo tres goles
3. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
  • El método de estafa más común es el envío de un enlace por mensaje de texto. Además, se anunció que no es necesaria la confirmación de las transferencias hecha con Llaves a través de mensajes de texto, correo electrónico, WhatsApp o cualquier medio.
  • El usuario simplemente recibirá una confirmación de la transferencia, sin necesidad de tener que realizar ninguna acción adicional; no tiene que responder a mensajes de texto o de WhatsApp, ni ingresar a links remitidos por ningún medio.
  • El registro y cargue de información de las Llaves es completamente gratuito para los usuarios. Ninguna entidad hace cobros por esta operación.
  • Para realizar la inscripción de Llaves solo se debe ingresar a la aplicación móvil o página web de la entidad financiera. Este proceso NO puede hacerse a través de páginas web de terceros ni con una llamada telefónica.
  • La Llave es un código alfanumérico, un número telefónico, un número de documento de identidad o un correo electrónico. En ninguna circunstancia será la clave que se usa para autenticarse ante las entidades financieras.
  • La aplicación móvil de su entidad financiera es el canal de operación de Bre-B; el sistema no tiene una aplicación propia.
El nuevo sistema busca reducir los tiempos en las transferencias. | Foto: Logo

Cada usuario deberá realizar sus procesos de manera individual, por otra parte, las personas no deben entregar ningún tipo de dato privado a los comercios o a otras personas para la utilización del nuevo sistema.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobierno de Estados Unidos anuncia recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro

2. Bombazo en el mercado de fichajes; Barcelona perdería a una de sus principales figuras

3. Conozca la plataforma que ofrece cursos gratuitos del MIT y Harvard: se puede acceder desde cualquier parte del mundo

4. DeSantis busca ayudar a millones de familias afectadas por las tormentas tropicales en Florida con esta nueva ley

5. Última noticia en Millonarios: David González contó lo que muchos querían saber sobre este delantero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bre-BTransaccionesEstafas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.