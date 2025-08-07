Evite el fraude: estas son las recomendaciones para no ser estafado en el nuevo sistema Bre-B

Desde el pasado 14 de julio, el Banco de la República puso en funcionamiento el proceso de registro de llaves para el nuevo sistema de transferencias Bre-B, para que los colombianos elijan la forma que más se adecue a sus necesidades para poder disfrutar de los beneficios.

A raíz de las diversas alertas que se han emitido por redes sociales sobre el uso del nuevo sistema, la entidad financiera del país señaló las medidas que se han tomado en conjunto con los bancos.

Bre-B, la nueva manera de transferir dinero entre varias entidades bancarias. | Foto: Bre-B

“A raíz de las denuncias presentadas por usuarios relacionadas con intentos de fraude, el Banco de la República presenta una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de delincuentes. Las diferentes entidades financieras del país también se han sumado a estas alertas, y han compartido esta información con sus clientes, guiándolos sobre las precauciones que deben tener“, señaló la entidad.

El nuevo sistema busca mejorar las medidas de seguridad, por lo cual le pide a los usuarios saber los datos o situaciones que nunca deben aceptar por parte de terceros.

El método de estafa más común es el envío de un enlace por mensaje de texto. Además, se anunció que no es necesaria la confirmación de las transferencias hecha con Llaves a través de mensajes de texto, correo electrónico, WhatsApp o cualquier medio.

El usuario simplemente recibirá una confirmación de la transferencia, sin necesidad de tener que realizar ninguna acción adicional; no tiene que responder a mensajes de texto o de WhatsApp, ni ingresar a links remitidos por ningún medio.

El registro y cargue de información de las Llaves es completamente gratuito para los usuarios. Ninguna entidad hace cobros por esta operación.

Para realizar la inscripción de Llaves solo se debe ingresar a la aplicación móvil o página web de la entidad financiera. Este proceso NO puede hacerse a través de páginas web de terceros ni con una llamada telefónica.

La Llave es un código alfanumérico, un número telefónico, un número de documento de identidad o un correo electrónico. En ninguna circunstancia será la clave que se usa para autenticarse ante las entidades financieras.

La aplicación móvil de su entidad financiera es el canal de operación de Bre-B; el sistema no tiene una aplicación propia.

El nuevo sistema busca reducir los tiempos en las transferencias. | Foto: Logo