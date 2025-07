El aparato eléctrico que cuadruplica el consumo de energía de la nevera con solo dos horas de uso al día

¿Por qué consume tanto?

Recomendaciones

Es importante no instalarlo en exteriores o zonas con corrientes de aire o temperaturas muy bajas, a menos que esté bien aislado.

No menos necesario es apagar y desconectar el calentador si no se va a utilizar durante largos períodos Si la vivienda estará desocupada por varios días (viajes, vacaciones, etc.), es conveniente apagarlo evita un consumo innecesario.