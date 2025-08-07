Suscribirse

Tecnología

El aparato eléctrico que podría duplicar el consumo de energía si lo usa en la mañana

En las primeras horas de la mañana, la alta demanda general de electricidad provoca que algunos dispositivos incrementen su consumo más de lo habitual.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

7 de agosto de 2025, 10:45 a. m.
Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen.
Algunos electrodomésticos pueden incrementar su consumo energético dependiendo de la hora en que se utilicen. | Foto: Getty Images

Los electrodomésticos en el hogar se han vuelto indispensable en la vida moderna, ya que gran parte de las tareas diarias dependen de ellos. Su capacidad para agilizar y simplificar labores como la limpieza, la preparación de alimentos o el cuidado de la ropa ha transformado por completo la rutina de las personas, reduciendo el esfuerzo físico y el tiempo requerido para realizarlas.

Estos aparatos también cumplen un papel importante en la mejora del confort y la calidad de vida dentro del hogar. A ello se suma el desarrollo tecnológico enfocado en la eficiencia energética, que no solo disminuye el consumo eléctrico y los costos asociados, sino que también promueve prácticas más sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

De acuerdo con un análisis realizado por la inteligencia artificial de ChatGPT, el momento del día en que se utilizan ciertos aparatos podría impactar notablemente tanto en su rendimiento como en el valor de la factura eléctrica.

Expertos en eficiencia energética destacan que un cambio en el tipo de enchufe puede representar hasta un 15% de ahorro.
Una innovación poco visible, pero muy eficaz, está ganando terreno en los hogares que buscan reducir su consumo eléctrico. | Foto: Getty Images

En las primeras horas de la mañana, la alta demanda general de electricidad provoca que algunos dispositivos incrementen su consumo más de lo habitual. La IA arrojó que, uno de los equipos que registra mayor gasto energético en ese horario es el aire acondicionado, ya que, con el aumento gradual de la temperatura exterior tras la salida del sol, este debe trabajar con mayor intensidad para conservar un ambiente interior agradable.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
3. Devuelven a delantero colombiano de Europa: negocio pactado tras marcar solo tres goles
Contexto: Si deja este aparato eléctrico conectado todo el tiempo aumentaría la factura de luz y provocaría costosas reparaciones

Este efecto se hace especialmente evidente en zonas de clima cálido o en la temporada de verano. Junto con el aire acondicionado, otros aparatos de uso cotidiano también se encuentran entre los que registran un mayor consumo de energía, como:

  • Secadora de ropa
  • Cafetera eléctrica
  • Plancha de ropa
  • Lavavajillas
  • Horno eléctrico
  • Microondas
Un aumento en el consumo de energía puede afectar el bolsillo drásticamente.
Un aumento en el consumo de energía puede afectar el bolsillo drásticamente. | Foto: Getty Images

Además, el periodo entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana se considera horario pico de consumo eléctrico, ya que coincide con el inicio de las actividades diarias de la mayoría de las personas y el uso intensivo de distintos aparatos. Este incremento en la demanda obliga a las redes eléctricas a funcionar al límite de su capacidad para cubrir los requerimientos de todos los usuarios.

Contexto: Usar una vez por semana este aparato eléctrico podría evitar que el consumo de energía se dispare en el hogar

Para reducir el impacto del consumo eléctrico en los horarios de mayor demanda, es clave identificar los factores que lo incrementan y adoptar medidas que permitan optimizar el uso de los aparatos. Una estrategia eficaz consiste en programar su funcionamiento para que operen en momentos del día con menor carga en la red, evitando así que coincidan con las horas pico.

Actualmente, muchos equipos como lavadoras, lavavajillas o sistemas de calefacción incorporan funciones de programación que facilitan esta tarea, favoreciendo un uso más eficiente de la energía y ayudando a disminuir el monto de las facturas de electricidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao García define su futuro: revelan equipo español con el que estaría conversando

2. El hijo de Melissa Gate sorprendió con su nueva adquisición y generó todo tipo de reacciones: “De la pobreza a la riqueza”

3. Murió una familia entera en accidente de tránsito en Estados Unidos: “Tragedia indescriptible”

4. Tajante llamado a Néstor Lorenzo para las eliminatorias: dan argumento para que se haga oficial

5. Víctor de Currea-Lugo, denunciado por presunto acoso sexual, sería asesor en el Dapre: Presidencia publicó su hoja de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aparatos tecnológicoselectrodomésticosDispositivos electrónicosConsumo de energíaElectricidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.