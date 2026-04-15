¿El botón de “atrás” de Google no funciona? Esta es la razón detrás de la molesta trampa web que ahora podrá ser sancionada

Google continúa reforzando la seguridad y la calidad de la experiencia en internet mediante nuevas medidas orientadas a proteger a los usuarios. En un entorno digital donde las prácticas engañosas son cada vez más frecuentes, la compañía ha decidido actualizar sus políticas para combatir comportamientos que afectan la navegación normal.

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En este contexto, la empresa ha puesto el foco en una técnica poco conocida, pero bastante molesta para quienes navegan en la web, relacionada con el uso indebido de funciones básicas del navegador.

Se trata del llamado ‘secuestro del botón de retroceso’, una práctica maliciosa que interfiere con el funcionamiento del navegador e impide que los usuarios regresen a una página anterior. Aunque el botón de retroceso está diseñado precisamente para facilitar ese regreso, algunos sitios web alteran su funcionamiento, rompiendo con la experiencia de navegación esperada.

Google actualiza sus políticas para mejorar la seguridad y la experiencia de navegación de los usuarios. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta técnica puede redirigir a los usuarios a páginas que nunca han visitado, mostrarles contenido o anuncios no solicitados e incluso dificultar la navegación con normalidad, tal como explica Google en su blog oficial.

Ante esta situación, la compañía ha incluido esta práctica dentro de sus políticas antispam. Esto implica que tomará medidas contra las páginas que utilicen el botón de retroceso de forma fraudulenta, lo que podría afectar su posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Google ha otorgado un plazo de dos meses para que los propietarios de sitios web realicen los ajustes necesarios, antes de la entrada en vigor de la medida, prevista para el próximo 15 de junio.

Google otorga dos meses para realizar ajustes antes de que la medida entre en vigor el 15 de junio. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con esta actualización, la empresa busca garantizar una navegación más segura, transparente y libre de prácticas engañosas. Al sancionar el uso indebido del botón de retroceso, no solo protege a los usuarios, sino que también envía un mensaje claro a los administradores de sitios web sobre la importancia de ofrecer experiencias honestas.

*Con información de Europa Press.