Suscribirse

Tecnología

El diminuto orificio de su celular que nunca debe tapar porque podría afectar la calidad de los videos

Cuidar los pequeños detalles garantiza que las llamadas, grabaciones y funciones de voz se escuchen con claridad y con un audio limpio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
7 de noviembre de 2025, 5:38 p. m.
Los celulares modernos cuentan con varios micrófonos que, en ocasiones, no son percibidos por los usuarios.
Los celulares modernos cuentan con varios micrófonos que, en ocasiones, no son percibidos por los usuarios. | Foto: Getty Images

El celular es un dispositivo que marcó un antes y un después en la comunicación entre las personas, gracias a su versatilidad y a la capacidad de ofrecer múltiples herramientas que facilitan la interacción entre usuarios.

Con el avance de la tecnología, dejó de limitarse a realizar llamadas y ahora permite acceder a aplicaciones de mensajería, redes sociales, correos electrónicos, plataformas colaborativas, entre muchas otras opciones.

Aunque en el mercado existen diferentes modelos, tamaños y diseños, todos cumplen un mismo objetivo: permitir la comunicación. Eso sí, la experiencia puede variar según las características de cada equipo. Lo cierto es que hay elementos indispensables para su correcto funcionamiento, y si se manipulan de forma inadecuada pueden presentar daños que afecten su desempeño.

En algunos casos, el problema puede ser una configuración incorrecta.
Muchos usuarios creen que los únicos micrófonos del celular están en la parte inferior. | Foto: Getty Images

Uno de ellos es el micrófono, responsable de que las llamadas se escuchen con claridad y de que las notas de voz o grabaciones tengan buena calidad. Sin embargo, algunos usuarios cometen el error de taparlo o bloquearlo con algún objeto, lo que termina causando interferencias o cortes en el sonido al realizar estas actividades.

Contexto: Si está cansado de recibir llamadas de números desconocidos, esta es la mejor solución para bloquearlas de manera definitiva

De acuerdo con Xataka, estos micrófonos suelen ser muy pequeños y, en algunos modelos, están ubicados cerca de las cámaras del dispositivo. También son esenciales cuando se graban videos, ya que captan el sonido para que quede registrado en la mejor calidad posible. No deben confundirse con el micrófono principal, que generalmente está en la parte inferior del celular y es más grande.

Para evitar problemas, es importante no cubrir este micrófono con fundas de mala calidad o demasiado gruesas. Tampoco se debe colocar cinta adhesiva, stickers decorativos ni ningún tipo de sello en esa área.

Esta es la función que cumple este agujero.
Cuando este micrófono se tapa, el celular pierde la capacidad de cancelar el ruido de fondo. | Foto: Getty Images

Estos materiales bloquean la entrada del sonido y reducen notablemente la sensibilidad del micrófono. En algunos casos, especialmente con cintas o adhesivos, pueden quedar residuos que obstruyen el orificio y afectan la captación del audio incluso después de retirarlos.

Es fundamental mantener despejada esta zona y utilizar fundas diseñadas específicamente para el modelo de celular, que cuenten con las aperturas necesarias. Aunque es un componente diminuto, su impacto en la calidad del sonido es enorme.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Listado completo de los Premios Grammy 2026; Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los más nominados

2. Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora exacta y canal para ver jugar a Luis Díaz en Bundesliga

3. Video que causa indignación en redes muestra la agresión a una empleada de McDonald’s; le arrojaron café caliente en la espalda

4. En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por crimen de un magistrado durante el holocausto

5. Gustavo Petro dio a conocer el país que lo declaró “persona no grata”: el mensaje generó revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MicrófonoCelularLlamadas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.