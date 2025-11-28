No es solo un punto: este tipo de espionaje ve y escucha todo, así es como infectan los celulares

Expertos señalan que tanto adultos como niños están expuestos a distintos tipos de engaños creados por delincuentes para infectar celulares con software malicioso.

Sin embargo, hay una amenaza que preocupa especialmente, un tipo de espionaje que puede acceder a la cámara y al micrófono y que aunque no es complejo de detectar, todavía es desconocido para muchos.

En los celulares actuales existe un indicador que avisa cuando la cámara o el micrófono están activos el cual aparece en la parte superior de la pantalla con colores distintos: generalmente una luz verde indica el uso de la cámara, mientras que un punto amarillo o naranja señala que el micrófono está en funcionamiento.

Es en ese momento, cuando el celular muestra estos indicadores pese a que no se está usando ninguna aplicación que utilice la cámara o el micrófono que surge la alerta, la luz encendida puede significar que alguien tuvo acceso al dispositivo y está ejecutando algún tipo de espionaje.

Cómo operan los programas que espían

Especialistas de Eset explican que existen herramientas creadas para ocultarse en el celular y tener acceso al sonido y la imagen sin que el usuario lo note, en donde pueden capturar fotos, grabar conversaciones o recoger fragmentos de video sin dejar rastro evidente.

En una investigación realizada por el portal especializado de ciberseguridad F-Secure, señaló que la instalación de estos virus suelen producirse mediante engaños que buscan que la víctima descargue aplicaciones adulteradas o abra archivos que parecen legítimos.

Algunos programas ocultos pueden encender cámara y micrófono sin que el usuario lo perciba. | Foto: Apple

Plataformas dedicadas al análisis de seguridad advierten que los delincuentes pueden camuflar código malicioso en apps que imitan funciones comunes y que, una vez dentro del sistema, estas pueden obtener información sensible.

Entre los datos más codiciados se encuentran claves, contactos, mensajes y hasta información financiera. En casos extremos, esta recopilación puede abrir la puerta a intentos de suplantación o fraudes más complejos.

Cómo se contagian y cómo evitarlo

Los ataques suelen llegar a través de enlaces enviados por mensaje o correo, archivos adjuntos que parecen inofensivos o aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales.

“En algunos casos, el malware puede distribuirse mediante mensajes de texto o correos electrónicos que incluyen un enlace para descargar un archivo que puede infectar el dispositivo” señaló F-Secure.

Archivos adjuntos y apps instaladas fuera de tiendas oficiales siguen siendo una vía común para infectar teléfonos. | Foto: Getty Images

Para reducir riesgos, los expertos recomiendan evitar la instalación de software que no provenga de fuentes verificadas.