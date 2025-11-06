Si está cansado de recibir llamadas de números desconocidos, esta es la mejor solución para bloquearlas de manera definitiva

Hoy en día, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los usuarios es la constante recepción de llamadas de números desconocidos. Aunque algunas pueden tener fines comerciales, otras pueden convertirse en una puerta de entrada para que ciberdelincuentes intenten obtener información o cometer fraudes. Por eso, este tema no debe tomarse a la ligera.

El problema crece cada vez más, especialmente porque el celular se ha convertido en una herramienta indispensable: se usa para comunicarse, buscar información, escuchar música, ver videos o trabajar. Pero, además, es un dispositivo donde se almacena información personal y sensible, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para los criminales.

Las llamadas de números desconocidos pueden ser usadas por ciberdelincuentes para estafar. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Por esta razón, no se deben responder llamadas simplemente por curiosidad. Es clave actuar con desconfianza y prevención para evitar caer en trampas que podrían poner en riesgo la seguridad del usuario. Muchos buscan acabar con las llamadas de números desconocidos y una alternativa efectiva es bloquearlas directamente.

Así lo destaca Computer Hoy, al precisar que esta función está incorporada en la mayoría de los celulares modernos. Existe la idea equivocada de que activar esta opción afecta la calidad de las llamadas, pero no es así. La herramienta simplemente envía las llamadas no identificadas al buzón de voz, evitando que lleguen directamente al usuario y eliminando la necesidad de atenderlas.

Esta función resulta especialmente útil porque evita instalar aplicaciones de terceros. Sin embargo, para quienes deseen mayor control, existen apps diseñadas para identificar el origen de una llamada antes de contestarla, mostrando la posible procedencia o el nombre asociado al número.

Las llamada spam pueden ser con fines delictivos también. | Foto: Getty Images

Si bien no todas las llamadas de números desconocidos tienen fines fraudulentos, una gran parte sí busca estafar o cometer delitos, poniendo en riesgo la seguridad del usuario y, en algunos casos, de quienes lo rodean.

Por eso, si empieza a recibir llamadas insistentes desde distintos números —especialmente con prefijos internacionales, extensiones muy largas o en horarios inusuales— lo mejor es ignorarlas y reportarlas al operador móvil.