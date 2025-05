El dispositivo que debe mantener conectado para ampliar la señal wifi en toda la casa y evitar interferencias

En un hogar moderno, es habitual que varios dispositivos estén conectados simultáneamente: computadores, teléfonos móviles, televisores, consolas de videojuegos, tabletas, asistentes virtuales, entre otros. Cuando la red no es lo suficientemente fuerte o rápida, todo el sistema se ve afectado: los videos tardan en cargar, los juegos presentan interrupciones y las páginas web no abren correctamente. Esto no solo genera frustración, sino que incluso puede provocar conflictos entre los habitantes del hogar.