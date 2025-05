El efectivo método para decirle adiós a los ruidos que hace su nevera y prevenir daños graves

La nevera, también conocida como refrigerador, se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más imprescindibles en los hogares modernos. Su función principal es conservar los alimentos a bajas temperaturas para prevenir su descomposición, lo que no solo contribuye a evitar el desperdicio de comida, sino que también protege la salud al inhibir la proliferación de bacterias.

No obstante, a pesar de su utilidad y del avance tecnológico que presentan, las neveras no están exentas de fallos. Uno de los indicios más frecuentes de que algo podría no estar funcionando correctamente es la aparición de ruidos extraños. Estos pueden manifestarse en forma de zumbidos, clics, vibraciones o golpes. Aunque algunos de estos sonidos forman parte del funcionamiento normal del aparato, otros podrían señalar un problema que requiere atención.