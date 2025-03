El electrodoméstico pequeño de la cocina que siempre debe desconectar después de usarlo porque podría desatar un incendio

Los pequeños electrodomésticos se han vuelto esenciales en muchas cocinas, permitiendo preparar alimentos de manera rápida y sencilla. No obstante, algunos de estos dispositivos pueden representar un riesgo si no se utilizan con cuidado. De hecho, existe un aparato común en los hogares que, si no se desconecta tras su uso, puede convertirse en una fuente de incendios inesperados.