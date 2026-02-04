El “norte” ya no es donde se creía: el fenómeno magnético que está obligando a reprogramar la tecnología mundial

Desde la niñez se había enseñado que el norte estaba fijo en algún lugar del Ártico, un punto inamovible que guiaba a exploradores, barcos y hasta los celulares. Pero la Tierra, decidió recordarnos que nada es permanente.

El “mapa invisible” que guía al mundo

El nuevo Modelo Magnético Mundial 2025 (una especie de “mapa invisible” que rige desde la navegación aérea hasta el GPS de tu auto) acaba de actualizarse, y no es un simple ajuste técnico: es la confirmación de que el polo magnético se niega a quedarse quieto.

Este modelo, elaborado por agencias de Estados Unidos y Reino Unido, es el sistema de referencia oculto que hace posible que los aviones aterricen a tiempo, que los barcos no se pierdan en el océano y que la brújula digital no de vueltas sin sentido.

El WMM2025 revela que el polo magnético continúa su viaje, obligando a actualizar brújulas y GPS. Foto: Getty Images

Cada cinco años, científicos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.) y el British Geological Survey se reúnen para corregir este “error de fábrica” de la Tierra: su campo magnético, que no solo se mueve, sino que a veces lo hace de formas impredecibles.

Lo más sorprendente no es que el polo se desplace (al fin y al cabo, desde que fue identificado oficialmente en 1831, ha recorrido más de 2.200 kilómetros), sino cómo lo hace.

Durante décadas, avanzó a un ritmo constante, como un viajero sin prisa, pero en los últimos años, frenó de golpe.

Pasó de desplazarse entre 50 y 60 kilómetros anuales a solo 35 kilómetros por año, un cambio que ha dejado perplejos a los expertos. ¿La razón? Nadie lo sabe con certeza, pero las consecuencias son claras: la tecnología humana debe adaptarse, o quedarse obsoleta.

La región del planeta donde el campo magnético se debilita: ¿podría afectar la vida en la Tierra?

El impacto silencioso: de los barcos al celular, todo depende de un imán gigante

El campo magnético terrestre es como un escudo invisible que protege al planeta de la radiación solar, pero también es el hilo conductor que mantiene en orden nuestro mundo hiperconectado.

Cuando este “hilo” se mueve, todo lo que depende de él —desde los sistemas de navegación de los aviones hasta la brújula del smartphone— debe recalibrarse.

El World Magnetic Model 2025, válido hasta 2029, no es solo un documento para científicos, es la brújula maestra que evita que los pilotos se desvíen de sus rutas, que los buques cargueros lleguen a puerto y que apps como Google Maps no se desubiquen.

Incluso los satélites que monitorean el clima o las redes eléctricas dependen de él para no sufrir interferencias.

El WMM2025 es la brújula central que evita errores en aviones, barcos y GPS. Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo curioso es que aunque el polo magnético se ha acercado más a Siberia que al Ártico canadiense —su ubicación ‘tradicional’—, el verdadero desafío no es su ubicación, sino su imprevisibilidad.

Es como intentar predecir el camino de una hoja arrastrada por el viento, explica un geofísico del British Geological Survey.

Y en un mundo donde la precisión lo es todo, ese viento está obligando a reprogramar desde los radares militares hasta el GPS del vehículo.

El polo magnético no es solo un dato curioso; es el recordatorio de que la Tierra sigue siendo un misterio en movimiento y que nuestra capacidad para adaptarnos —o no— definirá cómo navegamos el futuro.