El nuevo teléfono que presentó Motorola y está inspirado en el icónico V3

La compañía Motorola anunció el lanzamiento del Razr 2022, un teléfono móvil plegable tipo concha inspirado en su icónico V3, uno de los más vendidos en la primera década del siglo, que está equipado con una pantalla principal POLED de 6,7 pulgadas y una tasa de refresco, o de exposición de las imágenes en pantalla por segundo, de 144Hz que ya está a la venta en China.

La compañía adelantó a mediados del pasado mes de julio la llegada de su nuevo moto Razr, la tercera generación de Motorola Razr desde que la compañía recuperara este terminal en 2019 y que se actualizó con conectividad 5G un año más tarde.

Ahora, Motorola ha dado a conocer el lanzamiento de este Razr 2022, su nuevo dispositivo móvil plegable tipo concha, que presenta dos pantallas que emplean la tecnología POLED, fabricada con sustrato de plástico.

El panel principal es de 6,7 pulgadas, cuando está totalmente desplegado, cuenta con resolución FullHD+, alcanza una tasa de refresco de 144Hz y ofrece el formato HDR10+. Por su parte, la pantalla externa es de 2,7 pulgadas.

A nivel de cámaras, el Razr 2022 de Motorola incorpora dos lentes en la parte trasera: una principal de 50 megapíxeles (MP) y una gran angular de 13 MP. En la zona frontal, el dispositivo cuenta con una lente de 32 MP.

Lo nuevo de Motorola integra también un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 y cuenta con una batería de 3.500 mAh, además de incluir un modo carga rápida de 33W. A nivel de conectividad, soporta el estándar 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C y NFC.

Finalmente, Motorola ha indicado que el nuevo Razr 2022 llega con la capa de personalización MyUI 4.0 basada en Android 12 y que incluye un lector de huellas dactilares en la parte lateral del dispositivo.

¿Cómo eliminar una notificación persistente en un teléfono Android?

En la actualidad, millones de personas están conectadas a internet, por lo que hoy en día, puede decirse que casi cada persona en el mundo tiene un teléfono celular, pese a que hay zonas en donde esto, no es costumbre, como algunos puntos geográficos done el avance tecnológico no ha llegado.

Así las cosas, según el más reciente informe Digital 2022 realizado por We Are Social y Hootsuite, “los usuarios de internet en el mundo se incrementan 4 %; el número de usuarios de internet en el mundo alcanzó los 4,950 millones de personas, lo que representa al 62,5 % de la población mundial (7.910 millones de personas)”.

Entre tanto, algo con lo que las personas ya se han familiarizado son las notificaciones, que son mensajes a través de los cuales el sistema operativo proporciona al usuario recordatorios, comunicaciones o información puntual sobre una app que, pese a su naturaleza enunciativa, pueden resultar molestas.

Este es un problema en el ya establecido Android 12 y, de hecho, su próxima versión, exigirá nuevos permisos a las aplicaciones para poder enviar estas alertas a los propietarios de los dispositivos que lo integren.

Para preservar la privacidad en Android 13, los usuarios deberán permitir que la aplicación le envíe notificaciones pulsando la opción ‘Permitir’ en una ventana emergente, de igual modo a como se conceden permisos de acceso a elementos como la cámara o la ubicación.

Normalmente, un usuario puede deshacerse de una notificación en Android deslizándola hacia un lado o pulsando sobre la opción ‘Limpiar todo’ que se sitúa en la parte inferior derecha del cuadro de control.

Sin embargo, existen las denominadas notificaciones permanentes o persistentes que están blindadas ante este tipo de acciones sencillas y no son tan fáciles de eliminar, ya que no ofrecen alternativas para ello.

Hay varias formas de despejar una o varias notificaciones permanentes en nuestro teléfono Android. Una de ellas consiste en presionar y mantener pulsada la alerta que queremos ocultar. A continuación, una ventana emergente ofrece la opción para desactivar algunas o todas las notificaciones relacionadas con esa app de forma permanente.

*Con información de Europa Press.