Suscribirse

Tecnología

El peligroso motivo por el que nunca debería usar el celular cuando va al baño

Usar el celular en el baño puede tener graves consecuencias, tanto para la salud del usuario como para la vida útil del dispositivo.

Redacción Tecnología
27 de agosto de 2025, 1:36 p. m.
Llevar el celular al baño puede resultar peligroso para la salud humana.
Llevar el celular al baño puede resultar peligroso para la salud humana. | Foto: Getty Images

La era digital ha generado, casi sin que muchos lo noten, una fuerte dependencia hacia los teléfonos celulares. Cada vez más personas han volcado sus actividades diarias en estos pequeños dispositivos, que originalmente fueron diseñados para mejorar la comunicación, pero que hoy cumplen funciones que van mucho más allá: sirven como herramienta de trabajo, entretenimiento, acceso a información, reuniones virtuales, entre muchas otras.

Por esta razón, para algunos resulta impensable estar sin su móvil, especialmente porque en él almacenan una gran cantidad de datos personales y laborales. De esta dependencia ha surgido una práctica muy común: el uso del celular en el baño.

Listeria monocytogenes es conocida por su capacidad para sobrevivir a temperaturas de refrigeración y crecer en entornos fríos.
El baño es uno de los lugares donde más abundan bacterias y gérmenes. | Foto: Getty Images

Esta conducta, aunque generalizada, no está exenta de riesgos. Muchas personas utilizan el dispositivo como una forma de distracción mientras están en el baño, sin considerar los posibles efectos negativos para su salud ni los daños que puede sufrir el aparato en un entorno no apto para su uso.

Contexto: ¿Por qué su celular ‘devora’ rápido el almacenamiento y lo vuelve lento? Solución sin sacrificar fotos ni videos

¿Por qué no se debe usar el celular en el baño?

Uno de los principales peligros es la exposición a bacterias y enfermedades como la salmonella, hemorroides e infecciones intestinales. El portal Gizmodo en Español advierte que el baño es un lugar lleno de gérmenes y bacterias, muchas de ellas provenientes del tracto intestinal —conocidas como bacterias entéricas— que habitan tanto en personas como en animales.

El inodoro, por lo tanto, es uno de los peores lugares para utilizar un dispositivo electrónico, ya que si este se contamina, es muy probable que las manos y el rostro también estén en riesgo de contraer infecciones.

El celular puede sufrir salpicaduras de agua si se lleva al baño.
El celular puede sufrir salpicaduras de agua si se lleva al baño. | Foto: Getty Images

Además, dicha práctica común puede afectar la postura corporal. La posición encorvada en la que se suele estar al utilizar el dispositivo puede generar dolores en el cuello y la espalda, e incluso derivar en problemas musculares a largo plazo si es un hábito que se repite con frecuencia.

Por otro lado, el baño es un entorno propenso a la humedad y al contacto con el agua, lo cual puede acortar la vida útil del celular. No solo se trata de usarlo cerca del lavamanos, sino también de dejarlo expuesto al vapor de la ducha o a salpicaduras. Estas condiciones pueden dañar componentes sensibles como las bocinas, el micrófono o la pantalla.

Contexto: Cómo se puede calibrar la batería del celular y por qué los expertos en teléfonos lo recomiendan

También existe el riesgo de que el smartphone se caiga al inodoro. En esos casos, el agua puede filtrarse rápidamente y dañar elementos internos clave para su funcionamiento. En situaciones extremas, incluso podría generarse una descarga eléctrica, lo que representa un peligro tanto para el dispositivo como para la seguridad del usuario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

2. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

3. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

4. Así se dio la entrega de alias Kevin, alfil de Iván Mordisco, en el Cauca: SEMANA conoció detalles exclusivos

5. Alfredo Saade, suspendido por la Procuraduría, anunció precandidatura presidencial por el Pacto Histórico: “Lo conversé con Gustavo Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Uso del celular BacteriasGérmenesbaño

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.