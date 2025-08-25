Los teléfonos móviles son una parte fundamental de la vida cotidiana, Aunque estos dispositivos ofrecen múltiples beneficios, es crucial tomar ciertas precauciones al usarlos, especialmente durante la noche.

Mantener el celular en el lugar adecuado mientras se duerme no solo ayuda a evitar daños en el dispositivo, sino que también puede prevenir problemas de salud asociados con su mal uso o ubicación inapropiada.

¿Qué riesgos de salud puede causar dormir cerca del celular?

Durante el sueño, el cuerpo entra en un estado de recuperación y relajación que puede verse afectado si el celular está demasiado cerca.

Los teléfonos móviles emiten radiación de radiofrecuencia, que, aunque se considera de bajo nivel, puede interferir en algunos procesos del organismo si se mantiene un contacto prolongado con el cuerpo.

Expertos recomiendan que el celular se coloque a una distancia mínima de un metro del lugar donde se duerme.

Esto significa que no es aconsejable dejar el dispositivo en la cama o debajo de la almohada, una práctica común que puede traer consecuencias negativas.

Riesgos de dejar el celular debajo de la almohada o en la cama

Una de las prácticas más habituales es colocar el móvil debajo de la almohada. Aunque parece un lugar conveniente para tener el teléfono al alcance de la mano, esta decisión tiene implicaciones negativas. En primer lugar, los teléfonos generan calor mientras están encendidos, especialmente si están cargándose o si se utilizan para actividades como escuchar música o ver vídeos. Si el dispositivo no tiene suficiente ventilación, el calor acumulado podría provocar un sobrecalentamiento, lo que aumenta el riesgo de incendio o daño al dispositivo.

Por otro lado, esta ubicación tan cercana puede alterar la calidad del sueño. La radiación de radiofrecuencia, junto con las luces led de las notificaciones, puede interrumpir los ciclos de sueño y generar problemas como insomnio o dificultad para conciliar el sueño.

Además, las interrupciones constantes por notificaciones o llamadas también pueden impactar negativamente el descanso nocturno.

El mejor lugar para colocar el celular mientras duerme

Los especialistas sugieren que el lugar ideal para ubicar el celular durante la noche es sobre una mesa de noche o en un mueble cercano, siempre que esté a más de un metro de distancia de la cama. Si el dispositivo necesita estar conectado al cargador, es importante asegurarse de que el cargador sea de buena calidad y esté en un lugar bien ventilado para evitar sobrecalentamientos.

Si no es posible colocar el teléfono en una mesa de noche, otra alternativa segura es dejarlo en un escritorio o superficie estable, siempre lejos del cuerpo. Además, activar el modo avión durante las horas de sueño es una excelente práctica para minimizar la emisión de radiación de radiofrecuencia y reducir las interrupciones por notificaciones o llamadas.

Dormir con celular es una mala práctica para la higiene del sueño. | Foto: Getty Images

Beneficios de una ubicación adecuada

Colocar el celular en el lugar correcto durante la noche trae beneficios tanto para la salud como para la seguridad del dispositivo. Mantener una distancia adecuada evita la exposición innecesaria a la radiación y reduce el riesgo de interrupciones en el sueño.