El truco infalible para crear una carpeta invisible en un computador con Windows

Muchos usuarios cuentan con archivos que no quieren que sean visibles para otros y deben ser ocultados.

Crear una carpeta invisible en un computador con Windows puede ser bastante útil para ocultar archivos y documentos confidenciales de miradas indiscretas. Aunque el sistema operativo no tiene una opción nativa para crearlas, existen varios métodos que los usuarios pueden utilizar para lograr este objetivo.

El nuevo asistente de Microsoft Windows impulsado por IA - Foto: NurPhoto via Getty Images

Paso a paso para crear una carpeta invisible en Windows

Crear una nueva carpeta: El primer paso es crear una nueva carpeta en el lugar donde el usuario quiere ocultar sus archivos. Para esto, debe hacer clic derecho en un espacio vacío en el escritorio o en la ubicación donde se desee crear la carpeta, luego seleccionar “Nuevo” y luego “Carpeta”. Posteriormente, debe asignar un nombre a la carpeta, preferiblemente uno que no llame la atención o que sea similar a otros nombres de carpetas existentes. Cambiar el nombre y el icono de la carpeta: el usuario debe hacer clic derecho en la carpeta recién creada y seleccionar “Cambiar nombre”. Después, eliminar todo el texto del nombre de la carpeta para que quede en blanco. A continuación, la persona debe presionar las teclas “Alt” y “0160″ en el teclado numérico para insertar un carácter especial que no sea visible en el nombre. Luego, presionar “Enter” para confirmar el cambio.

Para ocultar aún más la carpeta, el usuario puede cambiar su icono por uno invisible haciendo clic derecho en la carpeta y seleccionando “Propiedades”. En la pestaña “Personalizar”, debe hacer clic en “Cambiar icono”. En la ventana emergente, selecciona un icono transparente o en blanco. Si no encuentras uno en la lista, puedes buscar en línea o utilizar un archivo de icono personalizado.

Windows 10 ya no tendrá soporte por parte de Microsoft. - Foto: Oficial de Microsoft

Ocultar la carpeta: El siguiente paso es ocultar la carpeta para que no sea visible en el explorador de archivos de Windows. La persona debe hacer clic derecho en la carpeta y seleccionar “Propiedades”. En la pestaña “General”, marcar la casilla de verificación “Oculto” y luego hacer clic en “Aplicar” y “Aceptar”. La carpeta ahora se ocultará y no será visible a simple vista.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que ocultar una carpeta de esta manera solo proporciona una medida de seguridad básica y no es suficiente para proteger sus archivos de usuarios más experimentados o con conocimientos avanzados en informática. Si la seguridad de sus archivos es crítica, es recomendable utilizar métodos de encriptación o programas especializados para proteger la información confidencial.

Windows 11 lanzó una nueva actualización. - Foto: Oficial de Microsoft / Suministrada a Semana

Acceder a la carpeta oculta: Para acceder a la carpeta oculta, el usuario debe configurar su explorador de archivos para mostrar los archivos y carpetas ocultos. Luego, debe abrir el explorador de archivos, hacer clic en la pestaña “Ver” y luego selecciona la casilla “Elementos ocultos” en el panel “Mostrar/ocultar”. La carpeta oculta ahora debería aparecer en el explorador de archivos, aunque su icono y nombre serán invisibles. Proteger el acceso a la carpeta: Si desea proteger aún más el acceso a la carpeta oculta, puede, establecer una contraseña o utilizar programas de terceros que ofrezcan opciones avanzadas de seguridad. Estas herramientas pueden proporcionar un nivel adicional de protección y cifrado para sus archivos confidenciales.

Es importante recordar que si el usuario utiliza métodos para ocultar archivos o carpetas en su computadora, es crucial realizar copias de seguridad periódicas de sus datos. Esto garantizará que los archivos estén protegidos, incluso en caso de pérdida o daño del equipo.

Pese a que Windows no ofrece una función nativa para crear carpetas invisibles, es posible ocultar una carpeta y hacerla prácticamente invisible utilizando los pasos mencionados anteriormente. No obstante, la persona debe tener en cuenta que este método proporciona solo una medida básica de ocultamiento y no debe considerarse como una solución de seguridad completa.

Cabe destacar la importancia de utilizar herramientas y técnicas de seguridad adicionales para proteger archivos confidenciales de manera más efectiva.