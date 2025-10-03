Elon Musk estalla contra Netflix por polémicos contenidos infantiles: “Esto es expresión pagada”

En los últimos días, el empresario y exconsejero del presidente de los Estados Unidos, Elon Musk, ha llamado la atención en redes sociales por unos comentarios que ha publicado en su cuenta oficial de X sobre la plataforma de streaming Netflix.

Aunque en un principio el magnate se limitó a expresar su desacuerdo con el estreno de una serie animada protagonizada por un adolescente trans, la situación escaló hasta el punto de que muchos de sus seguidores decidieron cancelar su suscripción a Netflix. El hecho desató un intenso debate que pronto se convirtió en tendencia, impulsado por la enorme audiencia de más de 227 millones de usuarios que siguen a Musk.

La ola de cancelaciones a las suscripciones de Netflix se dio tras un post de Musk. | Foto: GettyImages / Red Social X: API

Sin embargo, en las últimas horas, el fundador de SpaceX estalló contra la plataforma de streaming, mencionándola directamente. Musk acusó a Netflix de financiar producciones con contenido sexualizado dirigido a menores.

A través de su cuenta de X, el magnate sostuvo que, si bien la libertad de expresión debe respetarse, en este caso se trata de una “expresión pagada”, ya que la plataforma estaría invirtiendo recursos de manera intencional para promover este tipo de mensajes. Sus palabras encendieron la polémica y generaron un fuerte debate entre quienes respaldan su postura y quienes defienden la autonomía creativa de la compañía de streaming.

“Netflix decide deliberadamente pagar a personas para que creen contenido sexualizado para niños. Se debe respetar la libertad de expresión, pero esto es expresión PAGADA. Netflix se está esforzando al máximo y está metiendo la mano en el bolsillo para impulsar esto", escribió el empresario en su cuenta oficial.

Netflix is deliberately choosing to pay people to create sexualized content for children.



Freedom of speech should be respected, but this is PAID speech. Netflix is going out of their way and reaching into their wallet to push this. https://t.co/GBQtKkO0If — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2025

Antes de que Musk estallara contra la plataforma, escribió que “Netflix está preparando a nuestros hijos”, haciendo alusión a la oferta de contenidos que está ofreciendo.

Netflix is grooming our children https://t.co/rv24CuddEv — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2025

La campaña fue señalada por la cuenta conservadora Libs of TikTok contra Netflix por sus políticas de diversidad. El blanco es la serie Dead End: Paranormal Park, cuyo creador, Hamish Steele, fue acusado de hacer comentarios supuestamente irrespetuosos sobre el Charlie Kirk, activista ultraconservador y cercano a Donald Trump, asesinado el 10 de septiembre.