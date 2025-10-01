“Eliminen Netflix”: la ola viral que creó Elon Musk, la tendencia que llevó a muchos a borrar la aplicación

Elon Musk volvió a ser viral en las redes sociales tras revelar que dejó de usar la aplicación de streaming Netflix. El magnate compartió a través de su cuenta de X que canceló su suscripción y, con ello, encendió un debate que rápidamente se convirtió en tendencia.

Su postura, compartida en X, no solo provocó reacciones de apoyo y críticas, sino que también motivó a varios usuarios a compartir pruebas de que estaban siguiendo sus pasos al cancelar sus suscripciones de la aplicación.

Un comentario que lo hizo todo

Todo comenzó cuando el empresario respaldó un mensaje del excientífico nuclear Matt Van Swol, quien afirmó que había cerrado su cuenta de Netflix por considerar inapropiados algunos de los contenidos y decisiones de la plataforma.

Musk replicó ese comentario con un escueto “Lo mismo” (en inglés, “Same”), confirmando que él también había cancelado su suscripción.

El tema creció aún más cuando apareció el nombre de Hamish Steele, un creador británico reconocido por la serie animada Dead End: Paranormal Park.

La publicación compartida por Swol mencionaba que:

“Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si contratas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve contenido pro-transgénero entre mis hijos... nunca recibirás ni un centavo de mi dinero. Así de simple”.

Ante ello, Musk reaccionó a otro tuit de la cuenta de X @libsoftiktok que acusaba al programa de incluir mensajes pro-trans en su historia y comentó: “Esto no está bien”.

El comentario de @libsoftiktok señalaba que: “¡Dios mío! Dead End Paranormal Park, una serie de Netflix, está promoviendo la comunidad transgénero entre los niños. Este programa está anunciado para niños de 7 años. Ahora lo están promocionando entre los niños @netflix. Padres, ¡cuidado!”.

This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

La tendencia se hizo notar en las acciones de Netflix

La controversia escaló rápidamente, pues los usuarios comenzaron a replicar la acción del empresario y mostraron capturas de pantalla al momento de eliminar la aplicación o cancelar el servicio.

Ese efecto en cadena, impulsado por la figura del dueño de Tesla y SpaceX, impactó incluso en los mercados: según el portal ADVFN, las acciones de Netflix bajaron 2 % tras la ola de cancelaciones.

Netflix enfrenta un éxodo masivo de suscriptores después de que Elon Musk instara a boicotear la plataforma por su contenido "woke", en particular tras las declaraciones controvertidas de un director de una serie infantil. pic.twitter.com/OXdjMCJghP — Ulula (@Ulul4r) September 30, 2025

JUST CANCELLED MY @netflix ACCOUNT



We will not support a company who pushes transgenderism on kids and employs someone who celebrates m*rder



Post a screenshot below if you cancelled yours 👇🏻 pic.twitter.com/yYAoHwxpuN https://t.co/2TTmcdjrby — ᴄʜʀɪsᴛᴏᴘʜᴇʀ ᴀʀɴᴇʟʟ (@MrChrisArnell) September 30, 2025

#Netflix cancelado, por propagar contenido woke en programas infantiles,y por burla de la tragedia de #CharlieKirk por parte de creador de dead end programa que adoctrina niños @elonmusk pic.twitter.com/TvigL6aRVM — Mar Alvarez del Castillo/ Comunicóloga (@MarAlvarezdelC) October 1, 2025