Furor en redes sociales: Elon Musk eliminó Netflix y causó una ola de saboteo a la plataforma de streaming; ¿por qué lo hizo?

Elon Musk, el magnate multimillonario de Estados Unidos, encendió la polémica en su red social X, tras repostear un mensaje que indicaba la cancelación de la suscripción a la plataforma de streaming, Netflix.

El post citado por Musk es de un usuario con el nombre Matt Van Sowl, quién aseguró “Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve contenido pro-trans entre mis hijos... nunca recibirás ni un centavo de mi dinero”.

En la imagen, se observa que en la sección donde los internautas pueden adjuntar la razón de la cancelación, Van Sowl aparentemente escribió que “Hamish Steele celebra la muerte de Charlie Kirk”.

Hamish Steele es un creador de contenido de la plataforma, precursor de la serie animada Dead End: El parque del terror, que tiene contenido relacionado con la comunidad LGBTIQ+ con un personaje trans y ha sido galardonado por la representación de la diversidad en la producción.

This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

La publicación del dueño de Tesla ya cuenta con casi 16 millones de visualizaciones, más de 10 mil respuestas, 214 mil likes y ha sido reposteado unas 37 mil veces, causando un gran impacto en X.

Posterior a dicha publicación, Musk citó varias publicaciones en contra de la serie, que acusan de promover ideologías transgénero en niños. La animación está calificada para personas de 7 años en adelante.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Musk es conocido por criticar la cultura “woke” que se ha implantado en varios contextos, tocando temáticas sociales e inclusivas.

El magnate apoya las premisas basadas en que la “agenda de género” está adoctrinando a las nuevas generaciones, y sostiene que dicho tema no debe forzarse en los menores de edad.

Además, Musk nunca ha tenido buena relación con la comunidad transgénero, que ha sido estigmatizada en Estados Unidos.

Esto resulta irónico, ya que Vivian Jenna Wilson, la hija mayor de Musk, se identificó como mujer trans en 2020 y es de conocimiento público el distanciamiento con su padre.