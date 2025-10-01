Suscribirse

Estados Unidos

Furor en redes sociales: Elon Musk eliminó Netflix y causó una ola de saboteo a la plataforma de streaming; ¿por qué lo hizo?

El magnate causó revuelo en su red social X después de criticar una serie de Netflix.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 1:00 p. m.
x
Una de cancelación de suscripciones de Netflix se dio tras un post de Musk. | Foto: GettyImages / Red Social X: API

Elon Musk, el magnate multimillonario de Estados Unidos, encendió la polémica en su red social X, tras repostear un mensaje que indicaba la cancelación de la suscripción a la plataforma de streaming, Netflix.

El post citado por Musk es de un usuario con el nombre Matt Van Sowl, quién aseguró “Acabo de cancelar mi suscripción a Netflix. Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y crea contenido que promueve contenido pro-trans entre mis hijos... nunca recibirás ni un centavo de mi dinero”.

En la imagen, se observa que en la sección donde los internautas pueden adjuntar la razón de la cancelación, Van Sowl aparentemente escribió que “Hamish Steele celebra la muerte de Charlie Kirk”.

Contexto: Estalla escándalo en la familia de Elon Musk. Padre del magnate es acusado de abusar de cinco de sus hijos

Hamish Steele es un creador de contenido de la plataforma, precursor de la serie animada Dead End: El parque del terror, que tiene contenido relacionado con la comunidad LGBTIQ+ con un personaje trans y ha sido galardonado por la representación de la diversidad en la producción.

La publicación del dueño de Tesla ya cuenta con casi 16 millones de visualizaciones, más de 10 mil respuestas, 214 mil likes y ha sido reposteado unas 37 mil veces, causando un gran impacto en X.

Posterior a dicha publicación, Musk citó varias publicaciones en contra de la serie, que acusan de promover ideologías transgénero en niños. La animación está calificada para personas de 7 años en adelante.

Musk es conocido por criticar la cultura “woke” que se ha implantado en varios contextos, tocando temáticas sociales e inclusivas.

Contexto: Destapan el impacto ambiental y la millonada que costó el entrenamiento de Grok, la IA de Elon Musk

El magnate apoya las premisas basadas en que la “agenda de género” está adoctrinando a las nuevas generaciones, y sostiene que dicho tema no debe forzarse en los menores de edad.

Además, Musk nunca ha tenido buena relación con la comunidad transgénero, que ha sido estigmatizada en Estados Unidos.

Esto resulta irónico, ya que Vivian Jenna Wilson, la hija mayor de Musk, se identificó como mujer trans en 2020 y es de conocimiento público el distanciamiento con su padre.

Así bien, cientos de usuarios de X se han unido al saboteo de Netflix, subiendo capturas de pantallas, certificando que su cuenta fue cancelada.

