Estalla escándalo en la familia de Elon Musk. Padre del magnate es acusado de abusar de cinco de sus hijos

Una investigación publicada por el New York Times reveló que Errol Musk, padre del magnate tecnológico Elon Musk, ha enfrentado durante más de 30 años acusaciones de abuso sexual infantil que han sacudido a su familia y dejado profundas huellas en la vida del multimillonario.

El reportaje, basado en documentos judiciales, registros policiales y más de 50 cartas, correos electrónicos, notas personales y entrevistas, describe una historia de denuncias recurrentes en Sudáfrica y California que nunca derivaron en una condena judicial, pero que marcaron un prolongado distanciamiento entre padre e hijo.

La primera denuncia contra Errol Musk se remonta a 1993, cuando una de sus hijastras, de apenas 4 años, aseguró que había sido abusada en la casa familiar en Pretoria, Sudáfrica. Aunque la policía abrió una investigación, los cargos fueron retirados posteriormente en el marco de un acuerdo de divorcio entre Musk y la madre de la menor.

Años más tarde, la misma hijastra volvió a señalarlo, afirmando que lo sorprendió oliendo su ropa interior. Con el paso del tiempo, ella misma mantuvo una relación íntima con Errol Musk ya en su vida adulta, relación de la que habría nacido al menos un hijo.

El Times también documenta testimonios de familiares que acusan al ingeniero de haber abusado de otras dos hijas y de un hijastro. En 2022, un niño de 5 años, también hijo de Errol Musk, dijo a sus familiares que su padre lo había tocado inapropiadamente, lo que llevó a nuevas denuncias ante la policía. Ninguno de estos casos terminó en condena.

Ante las consultas del diario, Errol Musk, de 79 años, negó de manera categórica los señalamientos. Calificó los informes como “falsos y absurdos” y responsabilizó a algunos de sus familiares de manipular a los menores para inventar acusaciones con el fin de obtener dinero de Elon Musk. También aseguró que mantiene una relación “muy cercana” con su hijo mayor, aunque el propio Elon ha declarado en varias ocasiones que no mantiene contacto con él.

El Times detalla que Elon Musk fue contactado en repetidas ocasiones por familiares que buscaban ayuda frente a las acusaciones contra su padre. En cartas y correos electrónicos enviados desde finales de los años noventa hasta la última década, se le pidió que interviniera para proteger a los menores y que prestara apoyo económico.

El multimillonario habría respondido brindando recursos financieros a distintos miembros de la familia, en algunos casos pagando vivienda, educación y tratamientos de rehabilitación. Según el reportaje, incluso intentó mantener a algunos de sus hermanastros en California para alejarlos de la influencia de su padre.

En público, Musk ha sido más reservado. En una entrevista con Rolling Stone en 2017, describió a su padre como alguien que había cometido “casi todas las maldades imaginables”. En la biografía autorizada publicada en 2023 por Walter Isaacson, aseguró que su relación está rota y que no mantiene comunicación con él.

Más allá de las acusaciones de abuso sexual, el artículo también relata otros episodios controvertidos. En una ocasión, familiares denunciaron que Errol Musk fue sorprendido hurgando entre las pertenencias íntimas de una menor en su casa de Malibú, lo que motivó la intervención de los servicios de protección infantil en Los Ángeles y una orden de alejamiento.

Además, se documenta que en varias oportunidades ejerció un fuerte control económico y emocional sobre sus parejas y sus hijos. El Times revisó notas y correos en los que miembros de la familia describen a Errol como una figura “dominante y destructiva”.

El caso ha vuelto a salir a la luz en momentos en que Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y dueño de la red social X, mantiene una exposición pública sin precedentes. Mientras el empresario se presenta como uno de los hombres más influyentes del mundo, su vida privada sigue marcada por las tensiones con su padre.|

La investigación subraya que el magnate ha intentado alejarse de ese pasado, pero que las acusaciones contra Errol Musk siguen reabriéndose con el paso de los años, generando un contraste entre su éxito empresarial y las fracturas en su historia familiar.