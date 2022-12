Esta es la lista de lo más buscado en Google por los colombianos en este 2022

Como ya es costumbre, Google dio a conocer la lista de los temas más buscados en todos los países del mundo en lo corrido del año y Colombia no fue la excepción. Desde particulares preguntas hasta el significado de los sueños fueron los temas más consultados por los colombianos.

En Colombia, la palabra más buscada en Google fue “Liverpool”, seguida de “Nacional”, dando a entender el interés de los colombianos por el deporte nacional e internacional, en especial en el momento en el que el jugador guajiro, Luis Díaz, fichó por el equipo inglés. A esto se le suma que la gran mayoría de las personas se interesaron por buscar “Mi Vacuna” con el fin de saber cómo, cuándo y dónde podían aplicarse su dosis contra el covid-19, las fechas en las que más se buscó este término fue entre el 2 y el 8 de enero del presente año.

Por otra parte, el deporte también fue protagonista en este 2022. Los colombianos buscaron nombres como Egan Bernal, Luis Díaz, Rafael Nadal, Gerard Piqué y Linda Caicedo; siendo el fútbol la disciplina por la cual más se inclinaron las personas.

Además de esto, los personajes más preguntados a Google fueron el excandidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, el presidente Gustavo Petro y la Cantante Shakira. Lo anterior va ligado a una de las preguntas más hechas que fue ¿quién va ganando las elecciones?

Pasando al ámbito del entretenimiento, las tres películas más buscadas fueron Encanto, Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, y Doctor Strange In The Multiverse of Madness. La película colombiana de Encanto fue la más preguntada en departamentos como Quindío, Amazonas y Valle del Cauca.

Otras búsquedas del 2022

Fueron muchas las celebridades que nos dejaron en este año y los colombianos quisieron saber más de sus vidas o de cómo fueron sus partidas. Entre los más buscados están Darío Gómez, Freddy Rincón, la Reina Isabel II, Toto Vega y Taylor Hawkins, de la reconocida banda de rock Foo Fighters.

Las preguntas del año, según Google, fueron: ¿cómo hacer una excusa para el colegio?, ¿cómo hacer encuestas en WhatsApp?, ¿cómo hacer la tarea sin hacer la tarea?, ¿cómo hacer un metro en cartulina?, y ¿cómo hacer un reloj de cartón?

Pero la curiosidad fue más allá de la realidad, es por esto que los colombianos también consultaron qué significaban algunos sueños que solían tener. ¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?, ¿qué significa soñar con un familiar muerto y verle la cara?, ¿qué significa soñar con zoombies?, ¿qué significa soñar con culebras grandes?, y ¿qué significa soñar con que mi pareja me es infiel?

Lo más buscado en el mundo

Ya en el ámbito mundial, la palabra más buscada fue “Worldle”; un reconocido juego de palabras estrenado en mayo del 2018. La noticia más consultada, según Google, fue “Ucrania” y todo lo relacionado al conflicto que sigue librando esa nación contra Rusia. La persona más buscada en este 2022, en el mundo entero, fue Johnny Depp, pues muchos estuvieron interesados en saber sobre el reconocido caso de este actor de Hollywood y su expareja, Amber Heard.

Ahora que estamos en tiempos de deportes, por cuenta del mundial de Qatar 2022, los términos deportivos más buscados fueron: copa del mundo, recuento de las medallas olímpicas, llamas, olímpicos y puntajes de la Liga de Fútbol Canadiense.