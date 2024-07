Estafas telefónicas: el truco infalible para detectar si una llamada busca desocuparle las cuentas bancarias

Los ciberdelincuentes están cada vez más al acecho para engañar a los usuarios y robar sus datos personales y financieros, cometiendo todo tipo de fraudes. Utilizan diversas estrategias de ingeniería social para manipular, influir y engañar a las víctimas, llevándolas a divulgar información sensible o a realizar acciones que les permitan tomar el control de sus sistemas informáticos.

Por esta razón, es importante estar atentos a las señales de una posible estafa telefónica y así proteger su seguridad en línea. Una de las primeras señales es que intentan ejercer presión para que actúe rápidamente, con el fin de que tome decisiones sin pensar. En este sentido, es crucial no apresurarse, ya que podría representar una amenaza para usted.

Cuando le solicitan información personal y financiera, es clave recordar que las empresas legítimas no hacen este tipo de requerimientos por teléfono. Por lo tanto, si le piden el número de su tarjeta de crédito o datos de su cuenta bancaria, no proporcione ninguna información que pueda ser utilizada para perjudicar su bienestar.

Las llamadas de números desconocidos son una de las señales a las que se debe prestar más atención. Cuando esto ocurra, es mejor no contestar y desconfiar, ya que algunos delincuentes utilizan prefijos internacionales para hacer sus llamadas. Además, en ocasiones, cuando no reciben respuesta, dejan mensajes con enlaces maliciosos que, al hacer clic, redirigen a páginas web falsas diseñadas para robar datos personales.

Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente si no se requiere nada a cambio, suelen no cumplir lo prometido. Los criminales a menudo atraen a sus víctimas con promesas de grandes ganancias o premios sin mayor esfuerzo, que en realidad no existen.