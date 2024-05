Este alerta. Estos son los peligros de guardar una botella de agua de la llave en la nevera

¿Cuánto dura el agua de la llave en la nevera?

Y es que el agua de la llave, por más que haya pasado por ciertos procesos de purificación, no es eterna, es decir, tiene un tiempo prudente para que se mantenga en condiciones para que sea potable.

La idea de que si está en la nevera permanecerá más tiempo fresca no es cierta y la práctica de esta costumbre puede resultar peligrosa , al igual que la creencia de que el agua del grifo no se daña.

“El agua del grifo no es estéril, por supuesto, su conservación depende de varias condiciones. Como datos orientativos, fuera de la nevera no deberíamos tenerla más de un día en verano, y una semana aproximadamente en invierno”, nos explica José Miguel Mulet, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia.

Además, hay que tener en cuenta que no todos los acueductos mantienen las mismas condiciones, de manera que puede variar la calidad del agua de acuerdo a la región en la cual se esté consumiendo.

Los peligros de tomar agua de la llave mal conservada

Según el mismo especialista Mulet, “se podría sufrir de una gastroenteritis o algún problema intestinal. Aunque es cierto que el agua no es lo más peligroso porque los microbios no crecen fácilmente en ella, ya que no tiene nutrientes. Los alimentos son susceptibles de tener mucha más contaminación”.