Estos son los accesorios que puede localizar con la función “Encontrar mi dispositivo” en caso de pérdida o robo

En algún momento de la vida, todos han experimentado la frustración de perder su celular dentro de la propia casa. Este incidente puede generar preocupación, especialmente cuando el dispositivo no se encuentra rápidamente . Esta sensación de ansiedad se debe, en gran medida, al papel central que el teléfono juega en la vida diaria: es el principal medio de comunicación, una fuente constante de información y entretenimiento a la que muchos ya están acostumbrados.

Pasos para activar “Encontrar mi dispositivo”

No obstante, algo que pocas personas saben es que esta herramienta no se limita únicamente a rastrear teléfonos. Según el sitio oficial de Android, “Encontrar Mi Dispositivo” no es solo para teléfonos, puedes usarlo para localizar una amplia variedad de dispositivos, desde auriculares hasta dispositivos de localización fijados a objetos como carteras o mochilas.