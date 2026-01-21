Ciencia

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

Nuevos datos astronómicos están llevando a los científicos a replantear cómo se comporta realmente el espacio.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

22 de enero de 2026, 2:59 a. m.
Una propuesta teórica reciente cuestiona la idea del vacío como un escenario inerte del universo.
Una propuesta teórica reciente cuestiona la idea del vacío como un escenario inerte del universo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante décadas, la cosmología ha descrito al universo como un escenario casi perfecto: un espacio vacío, homogéneo y silencioso que se expande de manera acelerada. Sin embargo, un estudio reciente ha vuelto a agitar ese consenso al plantear una idea tan desconcertante como provocadora: el espacio podría no ser realmente vacío, sino comportarse como un medio denso que influye en la expansión del cosmos.

¿Un vacío que no está vacío?

El punto de partida de esta discusión es una pregunta incómoda para la cosmología moderna: ¿y si el espacio no fuera un simple telón de fondo pasivo? El modelo estándar del universo, conocido como Lambda-CDM, se apoya en la existencia de la energía oscura como una constante cosmológica, representada por la letra griega Lambda (Λ). Bajo esta formulación, el vacío del espacio tendría propiedades inmutables y sería el motor de la expansión acelerada del universo.

La idea de una energía oscura constante empieza a ser revisada ante nuevos datos astronómicos.
El modelo que explica la expansión acelerada del cosmos enfrenta dudas por observaciones que no terminan de encajar. Foto: Science Photo Library/imago images

No obstante, en los últimos años han comenzado a acumularse observaciones que no encajan del todo con esa imagen ordenada. Frente a estas tensiones, algunos científicos han optado por explorar explicaciones alternativas que cuestionan supuestos considerados casi intocables. Una de las más recientes sugiere que el espacio podría tener propiedades dinámicas propias, más cercanas a las de un fluido que a las de un vacío absoluto.

El universo como un fluido viscoso

La hipótesis fue planteada en un estudio aún no revisado por pares, firmado por Muhammad Ghulam Khuwajah Khan, investigador del Instituto Indio de Tecnología de Jodhpur. El trabajo fue difundido en el servidor de preimpresión arXiv y posteriormente recogido por Live Science. En él, Khan propone que el espacio podría comportarse como un fluido viscoso, con una resistencia interna que se opone, aunque de forma sutil, a la expansión del universo.

Tecnología

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Tecnología

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Tecnología

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Tecnología

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Tecnología

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

Tecnología

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

Tecnología

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

Tecnología

El error que habría cometido Albert Einstein y que, 100 años después, fue descubierto gracias al avance tecnológico

Confidenciales

Gustavo Petro defiende así sus explicaciones cuánticas. Habla de la física, de los átomos y de Einstein. “Me dicen loco”

Tecnología

La Nasa confirmó una de las anomalías más impresionantes del 3I/ATLAS: foto más reciente y clara del cometa

En este enfoque, el vacío no sería una nada perfecta, sino un medio con propiedades físicas capaces de influir en la dinámica cósmica. La idea rompe con la noción tradicional de un espacio inerte y plantea que la expansión del universo podría estar modulada por esta “viscosidad” del propio espacio.

Las grietas del modelo cosmológico estándar

La motivación de esta propuesta surge de ciertas discrepancias observacionales. Datos recientes del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI), ubicado en Arizona, y del Dark Energy Survey en Chile indican que las galaxias se están alejando a velocidades ligeramente distintas de las que predice el modelo Lambda-CDM.

Resultados del DESI y del Dark Energy Survey han encendido alertas en la cosmología moderna.
Datos obtenidos en observatorios de América están poniendo a prueba las teorías actuales sobre la expansión del universo. Foto: Peter Toman Tomas Slovinsky/NSF's NOIRLab/AP Photo/picture alliance

Tal como recoge Live Science, estas mediciones muestran “una ligera discrepancia entre nuestras teorías estándar y la velocidad real observada a la que las galaxias se alejan de nosotros”.

Estas diferencias han llevado a algunos investigadores a plantear que la energía oscura podría no ser una constante estrictamente inmutable, sino una magnitud que habría cambiado con el tiempo, una idea que desafía directamente la formulación clásica de la constante cosmológica.

Fonones espaciales y vibraciones del vacío

Para explicar estas anomalías, Khan introduce un concepto poco habitual en cosmología: los llamados “fonones espaciales”. Inspirado en la física del estado sólido, el término no alude a ondas sonoras reales, sino a vibraciones longitudinales del propio tejido del espacio, descritas de manera similar a los fonones que aparecen en los cristales.

Según el modelo, estas vibraciones generarían una resistencia efectiva a la expansión cósmica, produciendo una presión que se opone parcialmente al efecto expansivo de la energía oscura. De este modo, la expansión del universo se vería ligeramente ralentizada, lo suficiente como para explicar las discrepancias observadas en los datos. El estudio sostiene que este planteamiento “se ajusta a los datos del DESI con gran precisión”, lo que, en palabras del autor, ayudaría a aliviar algunas tensiones del modelo estándar sin renunciar por completo a la energía oscura.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Prudencia ante una idea que sacude el consenso

Pese a lo sugerente de la propuesta, la comunidad científica mantiene una postura prudente. El trabajo aún no ha pasado por el proceso de revisión por pares y supone un cambio profundo en la comprensión del vacío del espacio. Además, los propios datos del DESI siguen siendo objeto de análisis detallado.

Como advierte Live Science, “todavía no sabemos con certeza si tal viscosidad sería una propiedad fundamental de la naturaleza o solo un artefacto lento de nuestras mediciones actuales”.

*Con información de DW.

Más de Tecnología

Observaciones de galaxias lejanas han abierto un debate inesperado en la cosmología moderna.

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

WhatsApp guarda más información de la que muchos usuarios imaginan.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Una acción cotidiana empieza a ganar relevancia en las recomendaciones de seguridad digital.

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Las limitaciones tecnológicas del pasado mantuvieron oculta durante décadas a una de las especies más extrañas del mar.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Gates aseguró que los grandes desafíos globales requieren actuar ahora y no dentro de décadas.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

En Colombia, el Igac monitorea la evolución del campo magnético.

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

YouTube es una plataforma de streaming que funciona a través de algoritmos.

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

El nuevo año comienza con advertencias científicas sobre posibles alteraciones tecnológicas temporales.

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA.

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Noticias Destacadas