Desde 1980, las misiones de rayos X, como el Observatorio Einstein y el telescopio ROSAT, han detectado una lectura inusual del centro de la Nebulosa de la Hélice. Detectaron rayos X altamente energéticos provenientes de la enana blanca en el centro de la Nebulosa de la Hélice llamada WD 2226-210, ubicada a solo 650 años luz de la Tierra. Las enanas blancas como WD 2226-210 no suelen emitir rayos X intensos.

WD 2226-210 tiene algunas similitudes en el comportamiento de rayos X con otras dos enanas blancas que no están dentro de nebulosas planetarias. Una posiblemente esté extrayendo material de un planeta compañero, pero de una manera más tranquila sin que el planeta se destruya rápidamente. La otra enana blanca probablemente esté arrastrando material de los vestigios de un planeta hacia su superficie. Estas tres enanas blancas pueden constituir una nueva clase de objeto variable o cambiante.

Un artículo que describe estos resultados aparece en The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.