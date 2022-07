Falleció a sus 23 años Tachnoblade, el youtuber del Minecraft

La tecnología avanzó de manera exponencial y le permitió a -casi toda- la humanidad interconectarse y llegar a lugares inimaginables por medio de distintos canales, vivir experiencias, conocer otras personas, culturas y abrió la posibilidad de crear nuevas realidades; así como sucedió con los videojuegos, que permitieron abrir la puerta a mundos diferentes para escapar de la realidad.

De esta manera, fueron paulatinamente surgiendo varios creadores de contenido que se enfocaban en algún tipo de población o personas con ciertos intereses definidos, bien fuera por una afición a alguna serie, película, personaje, entre otros. Así creció en la plataforma YouTube, Tachnoblade, un joven que llegó a ser considerado el youtuber de Minecraft.

Un videojuego que permitía originar casas y construcciones de todo tipo, algo muy parecido al diseño de interiores, pero virtual. Y en ese nicho, se especializó Alex, como era su verdadero nombre, quien desde el 2013 abrió una cuenta en YT y hasta el primero de julio de este año -2022- logró obtener más de once millones de suscriptores en esa plataforma.

Pero a Alex, mejor conocido como Tachnoblade, le diagnosticaron un cáncer el pasado mes de agosto del 2021, sin embargo, en febrero de este año, recaudaron aproximadamente 128.000 dólares para poder realizarle quimioterapias, radioterapias e incluso tuvo que ser intervenido quirúgicamente para evitar perder el brazo derecho, ya que le dolía en demasía a causa de un tumor. Y lamentablemente, el pasado jueves 30 de junio, falleció.

La triste noticia la dieron a conocer a través del canal del youtuber, en voz de su padre, a quien el joven de tan solo 23 años le pidió que grabara dicho corto. Allí se le ve al padre hablando sobre su hijo y sobre sus últimos días, aseguró que “en la sala de estar, esperó demasiado tiempo; creo que la estaba pasando mal, ya sabes, con las diversas cosas que estaban conectadas”.

A Tucker, su padre, se le quebró la voz en más de una ocasión y no es para menos, pues acaba de perder a un hijo, un dolor que ni siquiera tiene nombre.

El video logró, en apenas once horas, 17 millones de visualizaciones y 3,5 millones de likes. Allí el padre del joven, expresó a petición de su hijo: “Technoblade aquí. Si estás viendo esto, estoy muerto, así que sentémonos y tengamos una charla final”.

“Perdón por vender tanto el año pasado, pero gracias a todos los que compraron; gracias a todos por apoyar mi contenido a lo largo de los años. Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade cada vez que esos fueran los años más felices de mi vida. Espero que hayan disfrutado mi contenido y luego hice reír a algunos de ustedes”

Las palabras del joven terminaron diciendo: “Espero que todos continúen hasta que tengan vidas largas, prósperas y felices. Y los amo, chicos”.

Entre tanto, el padre de Alex, contó un poco sobre cómo habían vivido el último tiempo con el youtuber, pues manifestó que habían estado hablando durante un par de meses sobre el video final y dijo que el muchacho, “a veces llamaba a esto revelar su rostro”.

“Siempre ha sido un poco particular con su entorno y eso realmente lo disuadió del estado mental en el que quería estar. Eventualmente dijo que lo iba a escribir y a él le estaba costando mucho escribir y en algún momento simplemente me arrodillé junto a su cama y le dije: Alex, no tienes que hacer nada más, has hecho tanto por tantas personas, millones de personas, y si quieres ya puedes descansar”, agregó.

“Pero si quieres escribir un último video y estás esperando que las cosas mejoren un poco, entonces diría que no esperes. No creo que las cosas vayan a mejorar nunca más. Parecía... parece que eso le llegó y me pidió mi portátil, y luego escribió unos cuantos párrafos”, continuó diciendo.

“No creo que haya dicho todo lo que quería decir, pero creo que llegó a muchos puntos. Escribió eso y luego terminó. Vivió unas ocho horas más después de eso. Todos nos despedimos, él fue el más increíble, el niño más increíble que alguien jamás hubiera pedido. Extraño a Technoblade. Gracias a cada uno de ustedes por todo”, finalizó el padre.

Su madre, por su parte, escribió: “Nosotros, la familia de Technoblade, queríamos que todos ustedes supieran cuánto adoraba y respetaba a sus fans y colegas. Incluso después de sus éxitos eventuales, de alguna manera logró mantener su humildad bondadosa, compitiendo con un equilibrio entrañable entre la confianza y el ingenio autocrítico. Evitó la fama personal y trabajó arduamente para mantener confidencial su verdadera identidad, y les pedimos que continúen honrando sus deseos de proteger su privacidad y la privacidad de su familia”.

Y el video acabó con un parte de los últimos días: “El año pasado tuvo muchos momentos difíciles para nuestro hijo mientras luchaba contra el cáncer en etapa cuatro. Pero no se quejó y siguió usando su famosa mente estratégica para tratar de vencer lo que sabía que eran probabilidades casi imposibles. La valentía de mi hijo en este camino fue una brillante lección para todos los que tuvimos el privilegio de recorrerlo con él. Gracias por compartir su viaje a través de todo, mientras hacía el trabajo que amaba para sus amados fanáticos”.