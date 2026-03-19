Tecnología

Feliz Día del Hombre: frases y mensajes originales para enviar por WhatsApp este 19 de marzo de 2026

Esta festividad no solo se celebra en Colombia, sino también en otros países, donde la tradición de aprovechar las plataformas digitales para conmemorarla es cada vez más popular.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de marzo de 2026, 10:02 a. m.
WhatsApp es una aplicación de mensajería aprovechada por muchos para celebrar el Día del Hombre.
WhatsApp es una aplicación de mensajería aprovechada por muchos para celebrar el Día del Hombre. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En fechas especiales —como celebraciones, conmemoraciones o días temáticos— millones de personas recurren a WhatsApp para compartir mensajes y mantenerse cerca de sus contactos a través de la comunicación digital.

Un ejemplo es el 19 de marzo, cuando en Colombia se celebra el Día del Hombre. Esta fecha está vinculada a la festividad de San José y resalta valores como la responsabilidad, el trabajo, la humildad y el compromiso familiar. Más allá de su origen, se ha convertido en una ocasión para reconocer el papel del hombre en el hogar y en la sociedad.

Las formas de celebrarlo suelen ser sencillas pero significativas. Entre las más comunes están:

  • Enviar mensajes y felicitaciones por redes sociales y aplicaciones como WhatsApp
  • Compartir en familia o tener pequeños detalles simbólicos
WhatsApp lanza varias actualizaciones en el año.
WhatsApp sirve para comunicarse tanto en el ámbito personal como laboral. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para muchos, es también una oportunidad de expresar gratitud hacia padres, hermanos, amigos y compañeros.

Tecnología

Avión militar latino sorprende al mundo: alcanza altas velocidades y puede transportar grandes toneladas de carga

Tecnología

Bola de fuego iluminó el cielo: un meteoro de gran tamaño provocó un fuerte estruendo y desató pánico por su alta velocidad

Tecnología

X-59 está de regreso: el avión supersónico de la NASA se prepara para un silencioso vuelo que podría cambiar el futuro

Tecnología

¿No encuentra sus fotos en WhatsApp? Esta es la ruta ‘secreta’ para acceder, guardarlas y recuperarlas sin complicaciones

Tecnología

Su iPhone puede estar en peligro: expertos lanzan alerta por ataque cibernético que se activa con solo visitar una página web

Tecnología

¿Cómo hacer para que la conexión wifi sea más fuerte? El detalle clave en las antenas del router que ha estado ignorando

Tecnología

El universo no está en silencio: la razón por la que aún no se detecta vida alienígena

Arcadia

¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia 2026 y qué significa esta celebración?

Cómo

Frases para enviar por WhatsApp por el Día del Hombre

Cómo

¿Cuándo se celebra el Día del Hombre en Colombia en 2024?

En este contexto, WhatsApp se posiciona como una de las opciones más prácticas para enviar saludos. Los mensajes pueden adaptarse al tipo de relación: desde formales y afectivos hasta cercanos o con un toque de humor.

A continuación, algunas frases que pueden servir de inspiración, según pensador.com.

  • Tu dedicación, esfuerzo y compromiso no solo inspiran, también dejan huella en quienes te rodean. ¡Feliz Día del Hombre!
  • Tu pasión y entrega reflejan el gran hombre que eres. ¡Feliz Día!
  • Feliz Día del Hombre, mi amor. Contigo, cada día es especial, pero hoy celebro todo lo que eres para mí.
  • Felicidades al hombre que cada día busca ser mejor que ayer. ¡Te quiero!
  • Hoy celebramos a quienes, con pequeños gestos, logran grandes cambios. ¡Feliz Día!
  • Gracias por ser el pilar de nuestra familia y un ejemplo constante. ¡Feliz Día del Hombre!
  • Cada meta que alcanzas demuestra tu constancia y dedicación. ¡Felicidades!
  • Feliz Día del Hombre al que siempre encuentra lo que yo pierdo. Eso sí que es talento.
  • Papá, tu amor y paciencia hacen especial cada día. ¡Feliz Día!
  • Para el hombre que siempre encuentra motivos para sonreír y seguir adelante. ¡Feliz Día!
Las mejores ideas de regalos originales para sorprender este 19 de marzo.
Las mejores ideas de regalos originales para sorprender este 19 de marzo. Foto: Getty Images

Además de los textos, también es común compartir imágenes o tarjetas digitales con frases inspiradoras que destacan cualidades como la responsabilidad, el humor o la amistad.

Otra alternativa cada vez más usada es el envío de notas de voz. Este formato aporta cercanía, ya que permite transmitir emociones a través del tono, haciendo que el mensaje se sienta más auténtico y personal.