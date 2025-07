Google habilita la integración de Gemini para que pueda acceder a ‘apps’ como WhatsApp; de esta manera puede desactivarse

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A pesar de que el gigante tecnológico insistió en que Gemini no es capaz de leer los mensajes que se envíen a través de WhatsApp, ya que están cifrados de extremo a extremo, muchos usuarios quieren averiguar cómo se puede desactivar este cambio para que el ‘chatbot’ no acceda a datos personales.

La integración se habilitó independientemente de si el usuario tiene activada o no la opción Actividad en las aplicaciones de Gemini, como se advirtió en los correos que envió a los usuarios Google con esta nueva solución.

Amplían las funciones de Gemini en Google Drive

Google advirtió que, inicialmente, esta función solo estará disponible en inglés para los usuarios de Google Workspace que hayan contratado las modalidades de Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, así como para los que adquirieron los complementos Gemini Education o Gemini Education Premium. Asimismo, los usuarios de Google One AI Premium podrán acceder a esta nueva característica.