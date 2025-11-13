Suscribirse

Tecnología

Google permitirá a los desarrolladores y usuarios experimentados instalar ‘apps’ no verificadas asumiendo el riesgo

El gigante tecnológico hará una excepción a su nueva política de verificación obligatoria para desarrolladores experimentados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 4:34 p. m.
Android 16 está siendo desarrollado bajo el enfoque Trunk Stable.
Android | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google permitirá a los desarrolladores experimentados instalar aplicaciones de Android que no han sido verificadas, una excepción a la nueva política que exigirá a partir del próximo año que todas las aplicaciones, incluidas las que se distribuyan fuera de Play Store, estén verificadas.

A partir de marzo de 2026, todos los desarrolladores que creen aplicaciones para Android deberán verificar su identidad, una medida que ya se aplica a quienes publican en Play Store desde 2023 y que se extenderá fuera de ella.

Esta verificación se plantea como una capa adicional de seguridad para el ecosistema Android con la que Google pretende disuadir a los actores maliciosos, ya que les obliga a usar una identidad real para distribuir ‘malware’.

La funcionalidad permite eliminar rápidamente datos sensibles.
Google. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, hay una parte de la comunidad de desarrolladores que ve en esta protección un freno a su trabajo. Por un lado, los estudiantes y aficionados que crean aplicaciones por ‘hobby’ o para aprender, y que normalmente las dirigen a un grupo pequeño de personas, como familiares o amigos.

Contexto: Google anunció la mayor inversión hasta la fecha en la carrera por la IA

Para ello, Google está preparando un nuevo tipo de cuenta de desarrollador que les permitirá “distribuir sus creaciones a un número limitado de dispositivos sin tener que cumplir con todos los requisitos de verificación”, como informa en un comunicado compartido en el blog de desarrolladores de Android.

Por otro lado, están los desarrolladores y usuarios experimentados, que “tienen una mayor tolerancia al riesgo y desean la posibilidad de descargar aplicaciones no verificadas”. Para este grupo, Google está trabajando en una función que incluirá “advertencias claras” sobre los riesgos a los que se enfrentan.

Google anunció la mayor inversión hasta la fecha en la carrera por la IA

Google dio un paso decisivo en su expansión europea al anunciar una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la más grande que ha realizado en ese país.

Google anunció este martes una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la mayor hasta la fecha en este país europeo que busca ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico estadounidense quiere invertir en “más infraestructura de inteligencia artificial, capacidades en la nube [computación remota] y crecimiento económico” en el país, declaró en rueda de prensa Philipp Justus, director de Google Alemania.

Contexto: Google confirmó el lanzamiento de Gemini 3, esta es la fecha anunciada

Este plan “asegurará” alrededor de 9.000 empleos al año hasta 2029, añadió.

“Nuestro país es y sigue siendo uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir”, reaccionó el jefe de gobierno alemán en la red X.

Tras el anuncio de la construcción de una “fábrica de IA soberana” por parte de Deutsche Telekom y la estadounidense Nvidia la semana pasada, se trata de una nueva inversión masiva en una economía alemana que pierde competitividad en el ámbito digital.

“Son inversiones en los empleos del futuro” y es “una señal muy importante para mostrar que Alemania es un lugar de alta tecnología”, declaró el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, durante una rueda de prensa en Berlín.

*Con información de Europa Press y AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Rota pico y placa en Cali: estos son los carros con restricción este viernes, 14 de noviembre

2. Gustavo Petro reaccionó al video por el que pidieron un examen toxicológico, pero un detalle llamó la atención

3. “Eso es pura carreta”: a Papá Pitufo se le prendió el micrófono en plena audiencia de acusación

4. Revelan primera respuesta de Wilmar Barrios al ofrecimiento de Millonarios

5. Corte Constitucional le abre puerta al partido En Marcha de Juan Fernando Cristo para entregar avales para el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GoogleAndroid

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.