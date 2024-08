Instagram incorpora nuevas herramientas a las publicaciones que beneficiará a los usuarios; los textos serán más creativos

¿Cómo saber quién lo ha dejado de seguir en Instagram usando la Inteligencia Artificial?

Luego, la persona deberá acudir a la IA, tales como ChatGPT, Gemini de Google o Copilot de Bing, y colocar el siguiente mensaje o uno relacionado: “Te voy a pasar dos archivos, uno de gente a la que sigo y otro de gente que me siguió, quiero que me hagas una lista de personas que yo sigo, pero no me siguen de vuelta”, según lo detallado por El Economista.