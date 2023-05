Inteligencia artificial representa el limbo en imágenes y los resultados son sorprendentes

El limbo, según la creencia popular, hace referencia a un espacio situado en el borde del cielo o del infierno. Precisamente, a partir a sus definiciones más comunes, la IA generó imágenes que retratan la soledad y frialdad con que es asociado este lugar.de opciones que permiten.

En esta oportunidad, un usuario de la plataforma TikTok divulgó las imágenes que obtuvo luego de pedirle a la IA Midjourney representar en imágenes el enigmático espacio conocido como limbo.

Sobre Midjourney, se trata de un programa que utiliza la inteligencia artificial para crear imágenes a partir de descripciones textuales, similar a los procesos que permiten otras IA como Dall-e, de OpenAI, o Stable Diffusion.

El limbo, según la creencia popular, hace referencia a un espacio situado en el borde del cielo o del infierno. Precisamente, a partir a sus definiciones más comunes, la IA creó imágenes que retratan la soledad y frialdad con que es asociado este lugar.

Figuras geométricas en medio de la nada, una especie de lago sin fin, una escalera interminable al cielo, la luz al final del túnel y la permanente sensación de soledad fueron protagonistas en las sorprendentes imágenes que arrojó la IA.

El limbo, según la representación de una inteligencia artificial. - Foto: TikTok @artistaartificial.

Como era de esperarse, los resultados se hicieron virales y captaron la curiosidad de miles de usuarios en TikTok, quienes reaccionaron comentando sus impresiones tras ver las imágenes.

“Pues ojalá sea así de relajante y divertido”; “no sé por qué me dan ganas de entrar”; “el limbo no es así, pero se parece. Un limbo no tiene sentido, sus espacios se limitan en tu mente. Eliges un infierno o un cielo”; “ay no, por qué tiene que tener agua”; “hermosamente aterrador”; “el limbo es un estado en el que uno está y a la vez no”; “es más como un espacio en blanco con algo de sombras y un cielo sin fin”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación.

Una inteligencia artificial recrea un mundo sin hombres y sorprende con sus hallazgos

En los últimos meses, toda persona interesada en la inteligencia artificial (IA) tiene la oportunidad de interactuar con diferentes plataformas digitales que son capaces de ofrecer diferentes servicios, gracias a que están impulsadas por esta tecnología.

Un ejemplo claro es el chatbot de ChatGPT, el cual cuenta con la facultad de resolver diferentes preguntas, resolver complejas operaciones matemáticas y hasta ofrecer consejos sobre educación financiera, turismo y hasta en temas románticos. Por otra parte, existen plataformas como Midjourney o Bing Image Creator que permiten generar ilustraciones altamente realistas con base en las descripciones textuales de un usuario.

Por tal motivo, una IA ha imaginado cómo sería el mundo sin hombres. El software fue creado por un estudiante de la Universidad de Georgia, y utiliza una técnica llamada ‘Red generativa Antagónica’, la cual crea dos redes neuronales que compiten entre ellas mismas para producir nuevas imágenes.

En esta oportunidad, el programa empleó un conjunto de datos de fotos de diferentes ciudades para generar imágenes nuevas que eliminan la presencia del hombre.

El resultado dejó un compilado de imágenes que muestran diferentes lugares y paisajes con bastantes cambios. Por ejemplo, las calles y los edificios se ven más vacíos. También hay cambios sustanciales en la distribución de la población y la forma de interactuar en las personas.

El experimento despertó interés en la comunidad científica. No obstante, generó críticas, debido a que muchos consideraron que la eliminación de los hombres podría perpetuar los prejuicios de género.

Los críticos también aseguran que esto puede llevar a la discriminación, como la raza, religión y la clase social. Ante los reparos, los creadores del software han explicado que su intención no es dar una posición política o social, sino demostrar toda la capacidad que tiene la inteligencia artificial.